Amenda primită de un șofer din Botoșani care a încercat să îi dea mită unui polițist. A rămas pieton patru luni

Un șofer de 51 de ani din Botoșani a rămas pieton și s-a ales și cu amendă.

Totul după ce a încercat să mituiască un polițist care l-a prins în timp ce conducea cu viteză. Individul a circulat cu nu mai puțin de 122 de kilometri pe oră, pe o porțiune de drum unde limita e de 50.

Oamenii legii l-au tras pe dreapta și, în timp ce întocmeau actele, șoferul i-a strecurat unuia dintre ei, prin buzunarul portierei din spate, o mie de lei, împăturiți în procesul verbal.

Polițistul nu a acceptat oferta și l-a reclamat imediat la Serviciul Județean Anticorupție, pentru dare de mită. Acum, bărbatul nu mai poate conduce patru luni și are de scos din buzunar 4 mii de lei.

