Fosta Primă Doamnă a Coreei de Sud a fost arestată. Este acuzată, printre altele, de manipulare bursieră şi luare de mită

13-08-2025 | 12:26
Yoon Suk Yeol
Soţia fostului preşedinte sud-coreean încarcerat, Yoon Suk Yeol, a fost arestată sub o serie de acuzaţii, printre care manipularea bursieră şi luarea de mită, transmite BBC, potrivit News.ro.

Cristian Matei

Fosta primă doamnă Kim Keon Hee a negat toate acuzaţiile, în cadrul unei audieri de patru ore la tribunalul din Seul, marţi, însă instanţa a emis un mandat de arestare, invocând riscul ca ea să distrugă probe.

Coreea de Sud are o istorie de foşti preşedinţi acuzaţi şi închişi.

Cu toate acestea, este pentru prima dată când atât fostul preşedinte, cât şi fosta primă doamnă sunt închişi.

Yoon a fost reţinut în ianuarie pentru a fi judecat pentru o încercare eşuată de instaurare a legii marţiale anul trecut, care a aruncat ţara în haos şi a dus în cele din urmă la demiterea sa.

Yoon Suk Yeol
Coreea de Sud: Consiliul special cere din nou arestarea fostului președinte Yoon Suk Yeol în cazul legii marțiale

Procurorii susţin că Kim, în vârstă de 52 de ani, a câştigat 577.940 dolari participând la o schemă de manipulare a preţurilor care implica acţiunile Deutsch Motors, un dealer BMW din Coreea de Sud.

Deşi acest lucru s-ar fi întâmplat înainte ca soţul ei să fie ales lider al ţării, a continuat să arunce o umbră asupra Preşedinţiei sale.

Ea ar fi acceptat, de asemenea, două genţi Chanel şi un colier cu diamante ca mită de la controversata Biserică a Unificării, în schimbul unor favoruri în afaceri.

Printre alte acuzaţii, Kim este acuzată şi de amestec în nominalizarea candidaţilor în timpul alegerilor parlamentare parţiale din 2022 şi ale alegerilor generale de anul trecut.

Kim a apărut solemnă la audierea de marţi, îmbrăcată într-un costum negru şi o fustă neagră.

”Îmi cer sincer scuze pentru că am cauzat probleme, deşi sunt o persoană fără importanţă”, a declarat ea reporterilor.

În timpul mandatului său prezidenţial, Yoon a vetat trei proiecte de lege iniţiate de opoziţie care solicitau o anchetă specială privind acuzaţiile aduse lui Kim.

El a emis ultimul veto în noiembrie, cu o săptămână înainte de a declara legea marţială.

Un procuror special a fost numit în iunie anul acesta, după ce rivalul lui Yoon, Lee Jae Myung, a devenit preşedinte.

Fostul președinte al Coreei de Sud, vizat de un nou mandat de arestare. Care sunt acuzațiile
Stiri externe
Fostul președinte al Coreei de Sud, vizat de un nou mandat de arestare. Care sunt acuzațiile

Un tribunal sud-coreean a emis un nou mandat de arestare contra fostului președinte Yoon Suk Yeol din cauza tentativei sale eșuate de a impune legea marțială în decembrie 2024, a anunțat agenția de presă Yonhap, informează miercuri AFP.

 

Un consiliu special însărcinat să ancheteze asupra legii marţiale impuse pentru scurt timp în decembrie în Coreea de Sud a cerut din nou duminică un nou mandat de arestare împotriva fostului preşedinte Yoon Suk Yeol, informează AFP şi Reuters.

 

Coreea de Sud își alege un nou președinte după demiterea lui Yoon. Cine va candida la alegeri
Stiri externe
Coreea de Sud își alege un nou președinte după demiterea lui Yoon. Cine va candida la alegeri

După luni de tulburări politice, Coreea de Sud va alege săptămâna aceasta un nou preşedinte care să-i succeadă conservatorului Yoon Suk Yeol, demis din funcţie în urma impunerii scurte, dar şocante, a legii marţiale.

Fostul lider sud-coreean Yoon Suk Yeol, inculpat pentru abuz de putere, după încercarea de a impune legea marțială
Stiri externe
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost pus sub acuzare pentru „abuz de putere", ca urmare a tentativei eșuate de a impune legea marțială în luna decembrie.

Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost pus sub acuzare pentru „abuz de putere”, ca urmare a tentativei eșuate de a impune legea marțială în luna decembrie.

Administrația Trump vede „o deteriorare" a drepturilor omului în Europa. România, criticată pentru anularea alegerilor
Stiri actuale
Administrația Trump vede „o deteriorare” a drepturilor omului în Europa. România, criticată pentru anularea alegerilor

Departamentul de Stat al SUA vorbește în raportul său anual privind situaţia drepturilor omului în România, despre anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut şi faptul că această măsură a fost criticată.

Surse: Premierul discută cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului pe tema reducerii cheltuielilor
Stiri Politice
Surse: Premierul discută cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului pe tema reducerii cheltuielilor

Premierul Ilie Bolojan va avea discuţii, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului, despre măsurile privind reorganizarea instituțiilor.    

Revoltă într-o comună din Prahova unde a fost montată o antenă 5G, lângă case. „Nu știu dacă radiază sau nu, nu avem nevoie"
Stiri actuale
O antenă de telefonie mobilă, apărută la doi pași de un cartier, i-a revoltat pe locuitorii din Blejoi, localitate aflată la șapte kilometri de Ploiești.

O antenă de telefonie mobilă, apărută la doi pași de un cartier, i-a revoltat pe locuitorii din Blejoi, localitate aflată la șapte kilometri de Ploiești.

