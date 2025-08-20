Primarul din Mangalia ar fi primit șpagă și haine scumpe. Ar avea o colecție vestimentară de 40.000 de euro

20-08-2025 | 19:30
Primarul din Mangalia este acuzat că a luat mită, împreună cu city-managerul orașului. Anchetatorii spun că ar fi primit 600.000 de euro ca să elibereze mai multe autorizații.  

Cătălin Covrig,  Ovidiu Oanță

Procurorii DNA au făcut percheziții la cinci adrese, printre care sediul primăriei și locuința edilului, iar birourile celor doi au fost sigilate. Primarul nu a comentat acuzațiile.

Surse din anchetă spun că edilul ar fi primit peste jumătate de milion de euro în mai multe tranșe pentru a elibera diferite documente care să permită intrarea în legalitate a unor construcții deja ridicate.

Procurorii DNA îl suspectează pe edil că ar fi primit nu doar bani cash, ci și haine foarte scumpe. Potrivit unor surse apropiate de anchetă, Cristian Radu ar avea o colecție vestimentară evaluată la 40.000 de euro.

Ancheta a început de câteva luni, după ce doi oameni de afaceri l-ar fi denunțat pe primar.

ANAF
Nunțile și botezurile, în vizorul ANAF. Organizatorii trebuie să raporteze inclusiv numărul invitaților și prețul meniului

O altă posibilă mită suspectată se referă la o tranzacție imobiliară: o firmă ce ar fi controlată de longevivul primar ar fi cumpărat un hotel la un preț mai mic cu 500.000 de euro decât valoarea lui de piață.

Marius Ciobănel, antreprenor: „DNA-ul și organele statului eliberează orașul și ajungem la o normalitate. Domnul primar a cumpărat un hotel, ca să ia hotelul i-a dat proprietarului un teren în portul turistic, i l-a scăzut la 600.000 de euro.”

Este și motivul pentru care primarul liberal de la Mangalia este suspectat de luare de mită și de spălare de bani.

Semiran Abdurefi, consilier Primăria Mangalia: „Aceasta era o practică împământenită de ani de zile. Mâna dreaptă a primarului a fost prins în flagrant, sumele variau între 5.000 și 15.000 de euro.”

Alți oameni de afaceri de la malul mării îl acuză pe primar de un comportament abuziv.

Valentin Stelea, om de afaceri: „L-am dat în judecată ca să ne obținem autorizația. După trei zile a trimis poliția locală. Mi-a spus că nu ne interesează hotărârea, vă dăm amendă.”

Radu Cristian, primarul aflat la al patrulea mandat în Mangalia, este judecat și pentru abuz în serviciu.

Procurorii DNA l-au trimis în judecată în 2023 pentru că ar fi prejudiciat bugetul local cu peste 13 milioane de lei, prin atribuirea ilegală a 95 de contracte de asistență juridică unei singure societăți.

Un profesor de religie a fost reținut după ce ar fi violat și ar fi bătut o minoră de doar 14 ani. VIDEO

Dată publicare: 20-08-2025 19:30

Organizatorii nunților, botezurilor sau petrecerilor de firme au intrat în vizorul ANAF.

Tinerii îndrăgostiți care s-au sinucis pe A1 nu încălcau legea cu relația lor. „Credea că ajunge la pușcărie. S-a învinețit”
Stiri actuale
Tinerii îndrăgostiți care s-au sinucis pe A1 nu încălcau legea cu relația lor. „Credea că ajunge la pușcărie. S-a învinețit”

Moartea șocantă a celor doi tineri loviți de un TIR pe autostrada București-Pitești ascunde o dramă teribilă. Anchetatorii au vorbit, cu rudele și spun că victimele, o fată de 14 ani și un băiat de 18, s-au sinucis.

Aproape 50 de tablete repartizate elevilor în pandemie nu au mai fost predate unei școli din Mureș. A fost deschisă o anchetă
Stiri actuale
Aproape 50 de tablete repartizate elevilor în pandemie nu au mai fost predate unei școli din Mureș. A fost deschisă o anchetă

Au fost percheziții în județul Mureș după ce zeci de părinți nu ar fi restituit tabletele din programul „Școala de acasă”.

Tichetele de energie, valabile până în martie 2026. Cum poți obține compensări și pentru lunile iulie și august
Stiri Sociale
Tichetele de energie, valabile până în martie 2026. Cum poți obține compensări și pentru lunile iulie și august

Românii cu venituri mici care se încadrează pentru a obține vouchere pentru energie se pot înscrie începând de miercuri, 20 august, pe platforma special concepută.

Cale liberă pentru guvernul Bolojan să impună în Parlament noua variantă de reformă a pensiilor speciale
Stiri Politice
Cale liberă pentru guvernul Bolojan să impună în Parlament noua variantă de reformă a pensiilor speciale

Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost respinsă, miercuri, de plenul Senatului. S-au înregistrat 74 de voturi "pentru", patru voturi „contra” şi şapte abţineri.

Ministrul Finanțelor, despre Fisc: „Conduita a fost mai degrabă să nu deranjeze și această conduită noi nu ne-o mai permitem”
Stiri Economice
Ministrul Finanțelor, despre Fisc: „Conduita a fost mai degrabă să nu deranjeze și această conduită noi nu ne-o mai permitem”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat într-un interviu acordat Știrilor ProTV motivele pentru care propune majorarea capitalului social minim la 8.000 de lei și restricționarea împrumuturilor către acționarii firmelor.

