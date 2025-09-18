Un tânăr din Gorj a rămas fără 4.000 de euro după ce a pus la vânzare un motocultor pe internet. Ce s-a întâmplat

18-09-2025 | 13:21
frauda telefon

Un tânăr de 23 de ani a fost reţinut pentru înşelăciune, fals informatic şi operaţiuni financiare frauduloase, după ce l-a înşelat pe un bărbat din Rovinari, județul Gorj.

Mihaela Ivăncică

Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, pe 28 octombrie 2024, cel în cauză ar fi indus în eroare un tânăr de 22 de ani, din Rovinari, în sensul că, după ce ar fi pretins că este interesat de achiziţionarea unui motocultor postat de către cel din urmă pe o platformă de vânzări online, l-ar fi determinat pe acesta să introducă datele cardului bancar ce aparţinea mamei sale pe un link pus la dispoziţie, sub pretextul că în acest mod îi va trimite în cont suma ce reprezenta contravaloarea produsului postat spre vânzare.

După ce ar fi obţinut, în mod fraudulos aceste date, le-ar fi folosit pentru a efectua nouă operaţiuni financiare, pentru care titularul cardului nu şi-a exprimat consimţământul, în valoare totală de aproximativ 21.000 de lei (4.142 de euro).

"La data de 17 septembrie, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Gorj, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au reţinut pentru 24 de ore şi introdus în arestul IPJ Gorj un tânăr de 23 de ani, care locuieşte fără forme legale în municipiul Suceava, judeţul Suceava, bănuit de săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos - nouă acte materiale şi fals informatic - nouă acte materiale. În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a activităţii infracţionale şi luarea măsurilor legale", a informat, joi, purtătorul de cuvânt Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu.

Sursa: Agerpres

