Localnicii unui sat din Gorj trebuie să se debranșeze de la rețeaua de canalizare. Ce a scos la iveală un control

18-09-2025 | 07:53
Situație nemaiîntâlnită într-un sat din județul Gorj, unde localnicii trebuie să se debranșeze de la rețeaua de canalizare.

autor
Gigi Ciuncanu

Un control a scos la iveală că lucrarea s-a făcut fără avize, chiar dacă s-au folosit fonduri europene. Nici stația de epurare nu mai există, pentru că a fost furată bucată cu bucată.

Controlul, cerut de Prefectura județului Gorj, a scos la iveală faptul că rețeaua de canalizare din Aninoasa funcționează fără avize încă din 2009.

Administrația Bazinală Ape Jiu: „S-a confirmat existența unui sistem de alimentare cu apă și canalizare fără a deține autorizație de gospodărire a apelor. Pentru această faptă gravă inspectorii Administrației Bazinale de Apă Jiu au întocmit un dosar penal, iar cercetările vor fi continuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbunești.

Acum, localnicii vor fi obligați de primărie să se debranșeze. Chiar dacă erau rugați să facă opusul cu ani în urmă.

Localnică: „Noi suntem branșați. Nu mai am nici fântâna în curte, stăm așa.

Localnic: „O canalizare e foarte utilă pentru comunitate, că fiecare vrem să avem confort.

Localnică: „Să se facă stația de epurare, ce e nevoie să se dea drumul la canalizare, că e greu fără condiții.

Comisar șef Garda de Mediu Gorj: „Trebuie să își facă niște sisteme individuale de epurare, prevăzute de lege, după remedierea deficiențelor la rețeaua de canalizare urmând să se lege la rețeaua de canalizare.

În 2021, autoritățile locale au fost obligate să intre în legalitate. De atunci, însă, singura schimbare e că s-a furat cam totul de la stația de epurare.

Marius Dimulescu, primar comuna Aninoasa: Pe acești stâlpi au fost și camere video, dar s-a furat cu camere cu tot. Această stație nici nu e funcțională, nici nu va fi, vom sigila, vom dopa fiecare cămin în parte ca acele reziduuri să nu mai ajungă aici.”

Polițiștii au deschis o anchetă și încearcă să-i găsească pe hoți. Între timp, Primăria a fost amendată cu 30 mii de lei de Garda de Mediu pentru funcționarea ilegală a rețelei de canalizare.

Sursa: Pro TV

Etichete: gorj, canalizare,

Dată publicare: 18-09-2025 07:49

