Tradiția meșteșugului merge mai departe în Arcani. Zeci de copii și adulți învață să țese și să toarcă lână

Într-un mic atelier din Arcani, județul Gorj, tradiția merge mai departe. O localnică învață zeci de copii și adulți, unii veniți de la sute de kilometri depărtare, să lucreze la război sau să toarcă lână.

Cursanții pot să aprofundeze meșteșugurile în timp, ca la facultate.

Femeie: „Aici rupem cârpe pentru preșuri, ca să țese ele, acolo doamna pune pe rășchitor o motcă ca să le vopsim, să putem țese la război, aici fetele scurmă lâna ca la iarnă să facem caierele să le toarcem.”

La fiecare sfârșit de săptămână, în acest atelier din comuna Arcani este forfotă. Cei interesați de vechiul meșteșug învață să țeasă la război, să toarcă lână sau să creeze covoare ca odinioară.

Femeie: „Când ajunge sfârșitul aței, aici tragem așa ca să reglăm și apoi băgăm din nou și reglăm și pedalele la picior până se va face un covor foarte frumos.”

Mulți curioși vin chiar și din alte județe pentru a învăța această artă sau pentru a se perfecționa.

Cătălin Cotorcea, cursant: „De fiecare dată vin cu tot dragul și de abia aștept să vin. Nu e chiar așa de complicat, dar trebuie să știi cum să le pui.”

Gil Ecobescu, cursant: „Am țesut un an de zile și termin un fel de master, am 4 ani de când sunt la cursurile de țesut. Mai am un an – de atâția ani e nevoie – trei ani e cursul și doi de specializare. Țesem, avem dovezi, dăm examen.”

Liliana Arapu este cea care organizează cursurile. Cunoaște meșteșugurile încă din copilărie.

Liliana Arapu, meșter popular: „Anul trecut am avut 55, am și de la Osica de Sus, am și din Novaci. Am și din Peștișani, Rovinari, sunt foarte interesați, nu vine nimeni căruia să nu-i placă.”

La finalul zilei, cursanții se adună la o masă tradițională, pregătită cu produse din gospodăria gazdei.

