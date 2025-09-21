Tradiția meșteșugului merge mai departe în Arcani. Zeci de copii și adulți învață să țese și să toarcă lână

Stiri Diverse
21-09-2025 | 08:41
×
Codul embed a fost copiat

Într-un mic atelier din Arcani, județul Gorj, tradiția merge mai departe. O localnică învață zeci de copii și adulți, unii veniți de la sute de kilometri depărtare, să lucreze la război sau să toarcă lână.

autor
Gigi Ciuncanu

Cursanții pot să aprofundeze meșteșugurile în timp, ca la facultate.

Femeie:Aici rupem cârpe pentru preșuri, ca să țese ele, acolo doamna pune pe rășchitor o motcă ca să le vopsim, să putem țese la război, aici fetele scurmă lâna ca la iarnă să facem caierele să le toarcem.”

La fiecare sfârșit de săptămână, în acest atelier din comuna Arcani este forfotă. Cei interesați de vechiul meșteșug învață să țeasă la război, să toarcă lână sau să creeze covoare ca odinioară.

Femeie: „Când ajunge sfârșitul aței, aici tragem așa ca să reglăm și apoi băgăm din nou și reglăm și pedalele la picior până se va face un covor foarte frumos.”

Citește și
sezatoare
Tinerii din Neamț păstrează vii tradițiile bunicilor la șezătoarea de Lăsatul Secului: Să ducem mai departe aceste obiceiuri

Mulți curioși vin chiar și din alte județe pentru a învăța această artă sau pentru a se perfecționa.

Cătălin Cotorcea, cursant:De fiecare dată vin cu tot dragul și de abia aștept să vin. Nu e chiar așa de complicat, dar trebuie să știi cum să le pui.”

Gil Ecobescu, cursant:Am țesut un an de zile și termin un fel de master, am 4 ani de când sunt la cursurile de țesut. Mai am un an – de atâția ani e nevoie – trei ani e cursul și doi de specializare. Țesem, avem dovezi, dăm examen.”

Liliana Arapu este cea care organizează cursurile. Cunoaște meșteșugurile încă din copilărie.

Liliana Arapu, meșter popular:Anul trecut am avut 55, am și de la Osica de Sus, am și din Novaci. Am și din Peștișani, Rovinari, sunt foarte interesați, nu vine nimeni căruia să nu-i placă.”

La finalul zilei, cursanții se adună la o masă tradițională, pregătită cu produse din gospodăria gazdei.

Sursa: Pro TV

Etichete: cursuri, lana, tesut,

Dată publicare: 21-09-2025 08:09

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
Citește și...
Tehnologia care face cancerele ascunse ale sânului să lumineze
Stiri Stiinta
Tehnologia care face cancerele ascunse ale sânului să lumineze

Un nou prototip de scanner dezvoltat în Marea Britanie ar putea ajuta la detectarea cancerului de sân la femeile cu țesut mamar dens, unde tumorile sunt greu de observat prin mamografie obișnuită.

Tinerii din Neamț păstrează vii tradițiile bunicilor la șezătoarea de Lăsatul Secului: Să ducem mai departe aceste obiceiuri
Stiri Diverse
Tinerii din Neamț păstrează vii tradițiile bunicilor la șezătoarea de Lăsatul Secului: Să ducem mai departe aceste obiceiuri

Într-o comună din Moldova, tinerii au îmbrăcat haine de sărbătoare și s-au adunat la șezătoare, ca pe vremuri. Așa cum făceau bunicii și străbunicii lor, au tors, au țesut, au pregătit sarmale și plăcinte, iar la final au încins și o horă.

Cancerul la sân. Cum depistăm din timp cea mai frecventă boală oncologică în rândul femeilor
Doctor de bine
Cancerul la sân. Cum depistăm din timp cea mai frecventă boală oncologică în rândul femeilor

În interiorul sânului găsim țesut gras și glandular. Dacă cel din urmă este prea mult, există riscul să apară cancerul. De aceea, investigațiile imagistice încep la 20 de ani. Canalele construite pentru secreția de lapte- aici se constată des leziuni.

 

Recomandări
Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea
Stiri actuale
Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea

Republica Moldova este la răscruce de drumuri. Pe 28 septembrie, vecinii de peste Prut își aleg direcția către Vest sau Est. Lupta se va da la extreme între Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Patriotic.

Ancheta înaintează greu în cazul furtului tezaurului dacic din Assen. Trei din cei patru suspecți nu vor fi urmăriți penal
Stiri externe
Ancheta înaintează greu în cazul furtului tezaurului dacic din Assen. Trei din cei patru suspecți nu vor fi urmăriți penal

Statul român a încasat despăgubirea de 5,7 milioane de euro pentru cele patru obiecte de patrimoniu furate, la începutul acestui an, dintr-un muzeu din Olanda.

Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar
Stiri actuale
Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar

Ceața densă reduce vizibilitatea pe șosele din mai multe județe, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Pe Transalpina, traficul este restricționat duminică, la anumite ore, pentru desfășurarea unei competiții de automobilism.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Septembrie 2025

29:47

Alt Text!
Superspeed
S9E19

21:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 19 - 2025

20:58

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28