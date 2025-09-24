Șofer de 76 de ani, reținut pentru violență în trafic. Ar fi lovit și urmărit o femeie
Un bărbat de 76 de ani, din Pitești, a fost reţinut de poliţie după un incident violent iscat în trafic. Furios că o șoferiță ar fi parcat într-un loc nepotrivit, bărbatul ar fi lovit-o şi ar fi umărit-o apoi prin oraș.
Anchetatorii spun că bătrânul, aflat la volanul mașinii sale, s-ar fi arătat deranjat de felul în care femeia își parcase maşina, în Pitești.
Atât de tare, încât a coborât și, când şoferiţa a încercat să se dea și ea jos, ar fi lovit-o cu portiera peste picioare. Dar bărbatul nu s-a mulțumit cu atât, spun anchetatorii.
A pornit apoi pe urmele victimei până în magazinul pe care acesta îl administrează, unde ar fi continuat cu scandalul și loviturile. Individul a fost acum reținut pentru 24 de are iar astăzi urmează să fie dus în fata judecătorilor pentru mandatul de arestare preventivă.