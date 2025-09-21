Haos și pagube în trafic, în Spania, după ce o mașină a fost condusă fără trei anvelope. Imaginile surprinse pe o șosea

Stiri Diverse
21-09-2025 | 12:46
Imagini șocante au fost surprinse pe o șosea din Spania. Un șofer a parcurs aproximativ 14 kilometri fără anvelopele din față și spate stânga, după ce a făcut pană.

autor
Stirileprotv

Incidentul a provocat haos în trafic și pagube. Șoferul este cercetat, acum, pentru încălcarea regulilor de siguranță rutieră și conducere imprudentă.

Autoritățile din Mallorca subliniază că un asemenea comportament pune în pericol nu doar conducătorul auto, ci și pe ceilalți participanți la trafic.

Sursa: Pro TV

Etichete: Spania, masina, haos, anvelope,

Dată publicare: 21-09-2025 12:46

