A fost filmat. Un șofer este căutat de poliția din Cluj după ce a forțat o trecere peste calea ferată cu barierele coborâte
Polițiștii din Cluj caută un șofer care a forțat trecerea peste calea ferată, deși barierele erau coborâte.
Oamenii legii s-au sesizat în urma unor imagini postate online. Se vede cum mașinile respectă semnalele luminoase și opresc înaintea barierei.
La un moment dat, șoferul mașinii depășește o dubă și, fără intenția de a încetini, face slalom printre bariere și traversează calea ferată.
Dacă va fi identificat, șoferul riscă o amendă de până la 4.000 de lei și suspendarea permisului de conducere pe o perioadă de aproape 4 luni.