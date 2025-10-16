A fost filmat. Un șofer este căutat de poliția din Cluj după ce a forțat o trecere peste calea ferată cu barierele coborâte

Stiri actuale
16-10-2025 | 13:44
×
Codul embed a fost copiat

Polițiștii din Cluj caută un șofer care a forțat trecerea peste calea ferată, deși barierele erau coborâte.

autor
Știrile PRO TV

Oamenii legii s-au sesizat în urma unor imagini postate online. Se vede cum mașinile respectă semnalele luminoase și opresc înaintea barierei.

La un moment dat, șoferul mașinii depășește o dubă și, fără intenția de a încetini, face slalom printre bariere și traversează calea ferată.

Dacă va fi identificat, șoferul riscă o amendă de până la 4.000 de lei și suspendarea permisului de conducere pe o perioadă de aproape 4 luni.

Cele mai importante invenții ale anului 2025, potrivit revistei TIME: roboți umanoizi și case din plastic reciclat

Sursa: Pro TV

Etichete: cluj, politie, sofer,

Dată publicare: 16-10-2025 13:32

Articol recomandat de sport.ro
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Citește și...
Cum s-a produs accidentul în care au murit doi tineri, în Cluj. Au intrat cu mașina într-un camion cu cherestea
Stiri Diverse
Cum s-a produs accidentul în care au murit doi tineri, în Cluj. Au intrat cu mașina într-un camion cu cherestea

Doi tineri, un băiat și o fată de 21 și 24 de ani, au murit, duminică, pe un drum național din Cluj, după ce mașina în care se aflau a intrat într-un camion încărcat cu cherestea.

O depășire neregulamentară i-ar fi costat viața pe doi tineri de 21 și 24 de ani din Cluj. Au intrat în plin într-un camion
Stiri actuale
O depășire neregulamentară i-ar fi costat viața pe doi tineri de 21 și 24 de ani din Cluj. Au intrat în plin într-un camion

Doi tineri, de 21 și 24 de ani, au murit duminică pe un drum național din Cluj, după ce mașina în care se aflau a intrat într-un camion încărcat cu cherestea. O depășire neregulamentară le-ar fi adus sfârșitul.

Doi tineri de 25 de ani și-au găsit sfârșitul pe o șosea din județul Cluj, după ce s-au izbit cu mașina de un camion
Stiri actuale
Doi tineri de 25 de ani și-au găsit sfârșitul pe o șosea din județul Cluj, după ce s-au izbit cu mașina de un camion

Doi tineri, în jur de 25 de ani, au decedat duminică într-un accident pe DN 1 C, în județul Cluj, după ce autoturismul în care se aflau a intrat în coliziune cu un camion încărcat cu cherestea.

Recomandări
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei
Stiri actuale
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei

Acuzații de corupție la vârful Spitalului Militar Central. Managerul instituției, medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română este suspectat de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia: ”Dacă nu găsim o cale, vom lua măsurile necesare!”
Stiri externe
Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia: ”Dacă nu găsim o cale, vom lua măsurile necesare!”

Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia! Secretarul american pentru război a avertizat Moscova asupra „costurilor” privind continuarea agresiunii asupra Ucrainei.

Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte
Stiri Politice
Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte

Dacă Claudiu Manda va ocupa funcția de secretar general al PSD, Olguța Vasilescu nu va mai rămâne vicepreședinte al formațiunii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Octombrie 2025

01:44:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Octombrie 2025

03:13:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Octombrie 2025

01:30:48

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28