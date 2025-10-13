O depășire neregulamentară i-ar fi costat viața pe doi tineri de 21 și 24 de ani din Cluj. Au intrat în plin într-un camion

13-10-2025 | 07:40
Doi tineri, de 21 și 24 de ani, au murit duminică pe un drum național din Cluj, după ce mașina în care se aflau a intrat într-un camion încărcat cu cherestea. O depășire neregulamentară le-ar fi adus sfârșitul.

Doina Plăcintă

În urma impactului violent, băiatul a rămas încarcerat. Iar fata a fost găsită în afara autoturismului, la câțiva metri distanță. La volan se afla un băiat de 21 de ani din Maramureș, care mergea, împreună cu o prietenă, spre Dej.

Andreea Răchită, ofițer de presă IPJ Cluj: Ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule care circula din contrasens, condus de un bărbat, de 51 de ani, din județul Bistrița-Năsăud.

Șoferul camionului nu a putut evita impactul

Una dintre ipotezele anchetatorilor ar fi că tânărul a intrat în depășire pe linie continuă. Șoferul de camion ar fi încercat să evite accidentul, însă a fost prea târziu.

Corespondent Știrile ProTV: Impactul a fost atât de violent, încât partea din față a mașinii a fost aproape în totalitate distrusă, iar autotrenul s-a răsturnat în șanț.

congres udmr
Românii și ungurii și-au mulțumit unii altora la congresul UDMR. Ce a cântat Viktor Orban la un pahar de vin

Paul Olar, purtător de cuvânt ISU Cluj: Odată ce au ajuns la fața locului, forețele noastre au găsit o femeie înafara autoturismului, dar și un bărbat încarcerat. Din păcate, ambele victime prezentau leziuni incompatibilee cu viața.

Ancheta continuă, într-un dosar penal pentru ucidere din culpă.

A început cel mai mare exercițiu de mobilizare în București-Ilfov. 10.000 de rezerviști sunt chemați la instrucție și trageri

