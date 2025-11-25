Slujbe în interiorul Catedralei Naţionale, de Sfântul Andrei şi de Ziua Naţională. Program de vizitare

Stiri actuale
25-11-2025 | 11:50
catedrala nationala
IMAGO

Patriarhia Română anunţă programul slujbelor de la Catedrala Naţională cu ocazia sărbătorii Sfântului Apostol Andrei (30 noiembrie) şi a Zilei Naţionale a României (1 decembrie).

autor
Ioana Andreescu

În ziua de 30 noiembrie, începând cu ora 7.00 şi până la ora 10.00 vor avea loc slujbele Miezonopticii, Utreniei şi Ceasurilor, iar de la ora 10.00 şi până la ora 13.00 va fi săvârşită Sfânta Liturghie arhierească.

Toate slujbele vor avea loc în interiorul Catedralei Naţionale, iar de la ora 7.00 accesul va fi liber pentru toţi credincioşii care vor dori să participe, locurile pe scaune urmând să fie ocupate în ordinea sosirii.

Racla cu moaştele Sfântului Apostol Andrei şi baldachinul acesteia vor fi scoase pentru închinarea credincioşilor, începând cu ora 7.00, în pridvorul deschis al Catedralei Naţionale, unde se află icoana în mozaic a Sfântului Andrei, şi vor rămâne aici până la ora 19.00, când vor fi readuse în Catedrală.

În data de 1 decembrie 2025, de Ziua Naţională a României, va avea loc slujba de Te Deum (mulţumire), începând cu ora 12.00, în interiorul Catedralei Naţionale. Slujba va fi oficiată de Preasfinţitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi. Accesul credincioşilor va fi permis începând cu ora 11.00 şi va fi liber, locurile pe scaune urmând să fie ocupate, de asemenea, în ordinea sosirii. După încheierea slujbei de Te Deum, Catedrala va rămâne deschisă pentru pelerini până la ora 19.00.

În data de 2 decembrie, Catedrala Naţională va fi deschisă spre vizitare în intervalul orar 11.00-19.00.

În perioada 3-23 decembrie, Catedrala Naţională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.

Drone rusești pe teritoriul României, mesaje RO-Alert în Tulcea, Galați și Vrancea. Avioanele MApN sunt în aer

Sursa: News.ro

Etichete: program, catedrala nationala, slujba,

Dată publicare: 25-11-2025 11:50

A plouat o jumătate de zi, dar asta nu i-a clintit pe credincioșii care vor să intre în Catedrala Națională, proaspăt sfințită. Miercuri este ultima zi de acces în altar, iar coada ajungea după amiază până în fața Palatului Parlamentului.

