Protestatarii scandează, printre altele, "Grevă generală!", "Vrem dreptate pentru sănătate!", "Noua lege nu va trece!", "Interimarii vor să ne ia banii!", "Ruşine!" şi folosesc vuvuzele.

Sindicaliştii cer respectarea drepturilor salariale, deblocarea angajărilor, eliminarea inechităţilor, dialog social "real" cu autorităţile. Totodată, reprezentanţii sindicatului anunţă că pe 3 iunie va fi organizat un protest în Piaţa Victoriei, cu deplasare spre Piaţa Constituţiei.

Ce salarii vor avea debutanții de la 1 ianuarie

Guvernul a pus în dezbatere publică noua lege a salarizării, un proiect care schimbă modul în care sunt plătiți peste 1,2 milioane de angajați ai statului, de la profesori și medici, până la polițiști, magistrați și funcționari publici.

Noua grilă de salarizare pregătită pentru sectorul public vine cu promisiuni consistente pentru angajații aflați la început de carieră. Noua grilă promite creșteri și pentru angajații din sănătate. Un asistent medical debutant din spitale ar urma să primească 7.011 lei, față de 5.530 de lei în prezent, iar un biolog debutant ar urma să ajungă la 6.847 de lei, de la 5.679 de lei.

Pentru infirmierii debutanți din spitale, salariul de bază ar urma să crească de la 4.485 de lei la 5.453 de lei.

Consiliul Naţional al Sanitas a respins proiectul noii legi a salarizării, lege pe care o consideră inechitabilă, incompletă şi profund defavorabilă angajaţilor din sistemele publice de sănătate şi asistenţă socială.

"În loc să aducă majorări de venituri pentru angajaţii din sănătate şi asistenţă socială, acest proiect riscă să producă exact efectul opus: pentru mai mult de jumătate dintre salariaţi, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea. Reducerea sporurilor loveşte direct în veniturile reale ale celor care lucrează în condiţii dificile, în ture, în regim de asigurare a continuităţii şi sub presiune. Compensaţiile propuse nu acoperă pierderile şi nu reechilibrează impactul financiar. Nu putem accepta ca veniturile oamenilor să fie prezentate artificial ca fiind protejate, în timp ce realitatea din statele de plată va demonstra contrariul", au scris sindicaliştii pe Facebook.

În opinia acestora, legea este inechitabilă, nu tratează echilibrat categoriile profesionale şi creează noi diferenţe şi noi nedreptăţi în sistem.

"Mai mult, este o lege incompletă - există categorii de salariaţi care pur şi simplu au fost omise. Diferenţa dintre ceea ce Sanitas a negociat luni de zile împreună cu Ministerul Sănătăţii şi ceea ce este prezentat acum este majoră şi greu de explicat. (...) Avertizăm Guvernul - indiferent dacă este vorba de actuala echipă interimară sau de următoarea - că nu este posibil să ceară stabilitate, performanţă şi asumare din partea angajaţilor din sănătate şi asistenţă socială, în timp ce construieşte un mecanism salarial care reduce veniturile şi adânceşte inechităţile", spun ei.

Totodată, Sanitas solicită retragerea proiectului în forma actuală şi reluarea imediată a negocierilor reale, pe baza angajamentelor asumate şi a respectului faţă de angajaţii din sănătate şi din asistenţă socială.

"Dacă forma actuală a proiectului de lege a salarizării unitare nu este retrasă şi corectată conform ultimei forme negociate cu sindicatele din sectorul public, vom fi cu toţii în stradă - şi membrii de sindicat, chiar şi nemembrii -, pentru că este în joc nivelul nostru de trai şi al familiilor noastre în următorii ani", au avertizat reprezentanţii Sanitas.