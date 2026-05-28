Potrivit sindicaliştilor, forma de protest constă în aplicarea strictă şi riguroasă a tuturor procedurilor de control vamal, inclusiv efectuarea de controale amănunţite asupra documentelor şi mărfurilor prezentate atât la frontieră, dar şi la interior.

Vameșii protestează „prin reguli stricte”

Măsurile ce vor fi aplicate de către angajaţi sunt determinate de nemulţumirile legate în principal de prevederile referitoare la această categorie profesională cuprinse în proiectul noii legi a salarizării, dar şi de condiţiile de muncă, deficitul de personal, neaplicarea unor drepturi legale actuale, precum şi de lipsa unui dialog normal şi instituţional cu factorii decizionali.

Pe durata protestului, personalul vamal îşi va desfăşura activitatea cu respectarea integrală a prevederilor legale iar derularea cu rigurozitate a procedurilor operaţionale aplicabile poate conduce la creşterea timpilor de aşteptare în punctele de trecere a frontierei şi la întârzieri în procesarea operaţiunilor vamale la interior, atrage atenţia comunicatul citat.

Sindicatul a sesizat conducerea Autorităţii Vamale Române în legătură cu posibilitatea iniţierii unui conflict de muncă la nivelul acestei instituţii, prin declanşarea unei greve de avertisment şi a celei generale.

"Cu toate că am solicitat de-a lungul anilor rezolvarea acestor situaţii, din păcate, nu există încă semnale că se vor soluţiona prea curând şi în acest sens, cerem autorităţilor competente iniţierea de urgenţă a unor negocieri reale şi identificarea unor soluţii concrete pentru remedierea tuturor acestor probleme", se arată în comunicatul sindicaliştilor.

Sindicatul Naţional Meridian are printre membrii săi mai mult de o treime dintre angajaţii Autorităţii Vamale Române.