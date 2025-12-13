Un turist a fost grav rănit după ce a căzut în Munţii Făgăraş. Are leziuni la cap și la coloana vertebrală

Un turist a fost grav rănit, sâmbătă, după ce a alunecat pe un jgheab situat între Vârful Netedu şi Valea Văiuga din Munţii Făgăraş, pentru recuperarea acestuia intervenind salvamontişti din Sibiu şi Argeş.

„Turistul se afla împreună cu un coleg de tură, s-a dezechilibrat şi a alunecat pe un jgheab. În urma căderii, acesta a suferit leziuni la nivelul capului şi al coloanei cervicale. O echipă de prim răspuns din cadrul Salvamont Sibiu a acordat primul ajutor medical, iar în prezent, împreună cu colegii de la Salvamont Argeş, se desfăşoară operaţiunea de transport a victimei în siguranţă", a informat Salvamont Sibiu.

Conform sursei citate, victima are 56 ani şi este din Odorheiul Secuiesc. Victima a fost predată la echipajul SMURD.

