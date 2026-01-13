Unde sunt trecute norma de poluare și capacitatea cilindrică în cartea de identitate a vehiculului. Explicațiile RAR

13-01-2026 | 13:43
Registrul Auto Român explică modul în care pot fi identificate norma de poluare și capacitatea cilindrică ale unui vehicul, informații esențiale care se regăsesc în Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV).

Subiectul a generat numeroase întrebări, în special pentru că, de-a lungul timpului, RAR a emis mai multe tipuri de formulare CIV, iar unele dintre cele mai vechi sunt încă în uz.

Cartea de identitate a vehiculului (CIV) este un document esențial pentru orice autovehicul înmatriculat în România, chiar dacă șoferii nu sunt obligați să o aibă asupra lor în timpul condusului. Fără acest act, o mașină nu poate fi înregistrată fiscal, nu poate trece ITP-ul și nici nu poate fi vândută legal.

Documentul este emis exclusiv de Registrul Auto Român (RAR) și conține informații tehnice despre vehicul, cum ar fi marca, modelul, numărul de identificare (VIN), motorizarea și alte detalii esențiale. Totodată, atestă legal cine este proprietarul de drept. Noul format de document arată în continuare informațiile despre vehicul, iar proprietarii de mașini care încă au formatul vechi, îl pot păstra până e cazul să îl schimbe: în cazul pierderii sau deteriorării.

Pentru a facilita identificarea acestor date, RAR recomandă consultarea atentă a modelelor de CIV și a legendelor aferente. În funcție de tipul documentului, informațiile pot fi trecute în rubrici diferite și pot fi codificate distinct.

Modelul 1 de CIV

În acest tip de document, capacitatea cilindrică este menționată la rubrica P1, iar norma de poluare apare la punctul 16 – Cod național de emisii.

În exemplul prezentat, vehiculul este din categoria L, ceea ce înseamnă că este vorba despre o motocicletă, cu o capacitate cilindrică de 1.215 cmc. Codul de emisii indicat este K2, care, potrivit legendei din tabel, corespunde normei Euro 3.

Modelul 2 de CIV

Și în acest caz, capacitatea cilindrică se regăsește la rubrica P1, însă norma de poluare este trecută la punctul 17 – Cod național de emisii.

Exemplul analizat indică un vehicul din categoria N1, adică o autoutilitară ușoară, cu o capacitate cilindrică de 2.298 cmc. Codul de emisii E6 arată că vehiculul respectă norma de poluare Euro 6.

Modelul 3 de CIV

În acest tip de document, capacitatea cilindrică este menționată la punctul 10, iar norma de poluare la punctul 5. În acest caz, gradul de poluare nu este trecut explicit, ci este codificat în ultimele două caractere ale numărului de omologare. Nu se iau în calcul simbolul „/” și nici anul fabricației.
Concret, pentru un vehicul din categoria M1, rezultă un autoturism cu o capacitate cilindrică de 1.461 cmc și norma de poluare Euro 4, identificată prin codul E4 din tabelul explicativ.

RAR subliniază că interpretarea corectă a acestor date depinde de tipul CIV și de categoria vehiculului, motiv pentru care este importantă consultarea legendelor și a explicațiilor oficiale atunci când apar neclarități.

