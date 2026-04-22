Proiectul a costat aproape 3 milioane de lei. Inițial, primăria anunța că sistemul va funcționa din 2025. A fost amânat însă, până se termină reabilitarea trotuarelor pe bulevardul din centrul orașului.

Senzorii montaţi în toate parcările din centrul Aradului îi vor ajuta pe şoferi să afle unde sunt locuri disponibile. Doar că punerea în funcţiune a sistemului întârzie.

Laurențiu Puf, director RECONS Arad: „Senzorii vor transmite semnalul într-o aplicaţie iar la fiecare început de intersecţie vom monta panouri electronice care vor indica locurile de parcare libere.”

Şoferii arădeni spun că, deseori, căutarea unui loc de parcare în centru pune nervii la încercare.

Șofer: „Ne rugăm de fiecare dată când ajungem la locaţie să putem găsi parcare”

Reporter: Dispozitivele acelea negre ştiţi ce reprezintă ?

Bărbat: „Da, sunt nişte senzori care informează autorităţile de gradul de ocupare a locurilor de parcare, este un lucru foarte bun”

Conducător auto: „Am înţeles că sunt pentru care parcări sunt libere sau aşa ceva nu ştiu ... ”

Reporter: Funcţionează ?

Conducător auto: „Nu funcţionează”

Ralu Cotrău purtător de cuvânt Primăria Arad: „Vor fi activaţi în momentul finalizării lucrărilor de refacere a B-dului Revoluţiei, acestea sunt preconizate a se încheia în cursul acestui an, cel mai probabil în toamnă”

Laurențiu Puf, director RECONS Arad: „Senzorii nu pot funcţiona decât atunci când sunt legaţi în serie iar datorită faptului că pe anumite tronsoane ei sunt efectiv scoşi şi depozitaţi până la finalizarea lucrărilor, nu putem să dăm drumul o parte să funcţioneze şi alţii să nu funcţioneze.”

Sistemul inteligent de parcare a fost finanțat cu bani din Planul Național de Redresare și Reziliență.