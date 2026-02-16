Sistemul inovator utilizează senzori, camere cu termoviziune și tehnologii 3D. Totul este monitorizat și coordonat dintr-un centru digital de control al traficului rutier.

Printr-un sens giratoriu aglomerat dintr-un oraș din vestul Cehiei circulă zilnic tramvaie, autobuze, autoturisme, camioane, dar și foarte mulți pietoni. Intersecția este controlată de o așa-numită „unitate centrală”, conectată la mijloacele de transport public. Colectează și analizează traficul în timp real.

Bandă LED pentru protecția pietonilor

Pentru creșterea siguranței pietonilor, în carosabil a fost integrată o bandă LED, care se aprinde intermitent atunci când se apropie un tramvai. Sistemul este destinat în special celor care folosesc telefonul mobil în timpul traversării și nu sunt atenți la trafic.

Ludek Santora, director al Administrației Tehnologiei Informației a orașului Plzeň: „Aici este testat un sistem în care, atunci când trece un tramvai, senzorii acustici pot detecta dacă este ceva în neregulă, dacă apare o eventuală defecțiune.”

Traficul este supravegheat și cu ajutorul camerelor termice și al senzorilor, capabili să genereze modele tridimensionale ale pietonilor și vehiculelor, chiar și în condiții meteo nefavorabile.

Jakub Švejkovský, reporter Nova TV: „Poligonul de testare din cartierul Bory al orașului Plzeň este pe deplin operațional din 2023 și include șase locații de testare.”

Tramvaie autonome, următorul pas

O altă locație se află la capătul unei linii de tramvai. Specialiștii IT doresc ca, în etapa următoare, tramvaiele să se poată deplasa autonom în buclele de întoarcere sau în depouri.

Tomas Benedikt, șeful Departamentului de Dezvoltare din cadrul Administrației Tehnologiei Informației a orașului Plzeň: „La capăt de linie, șoferii ar trebui să poată lua o pauză, să meargă să mănânce ceva și să se deconecteze. Să nu mai trebuiască să alerge spre tramvai în timpul pauzelor pentru a-l muta atunci când sosesc sau pleacă alte tramvaie. Singurul lucru care mai trebuie rezolvat este legislația.”

Daniel Kuš, consilier municipal: „Etapa finală va fi peste doi sau trei ani. Scopul este ca toate intersecțiile din Plzeň să devină «inteligente», astfel încât rezultatul final să fie o îmbunătățire a traficului pentru locuitorii orașului.”

Pe termen lung, sistemul ar putea comunica direct cu autoturismele și le-ar putea avertiza în timp real cu privire la apropierea ambulanțelor sau a mașinilor de pompieri. În următorii ani, se estimează că orașul ceh va avea aproximativ 100 de intersecții inteligente.