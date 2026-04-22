Proiecția indică venituri totale de 8,49 miliarde de lei, însă aproape trei sferturi din această sumă nu depind de deciziile administrației locale.

Banii de la Guvern

6,27 miliarde de lei provin din cotele defalcate din impozitul pe venit, stabilite la nivel central. Chiar dacă PMB va încerca să-și crească încasările proprii – de exemplu, din spații cu altă destinație și parcări – marja de manevră rămâne, momentan, limitată.

Cele mai mari presiuni bugetare rămân neschimbate: subvenția pentru Societatea de Transport București (STB) și subvenția pentru sistemul centralizat de termoficare, operat de Compania Municipală Termoenergetica București.

Mai multe detalii, pe SpotMedia.