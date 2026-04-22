Liderul grupării, pe lângă activitatea de aprovizionare şi gestionare a reţelei, i-a învăţat pe ceilalţi membri modalităţi de prepare şi porţionare a drogurilor şi substanţelor psihoactive. Un gram era vândut cu 100 de lei, dar gruparea aplica şi reduceri pentru fidelizarea clienţilor.

Poliţiştii şi procuroii DIICOT fac, miercuri, 21 de percheziţii în judeţele Gorj, Mehedinţi şi Timiş, într-o cauză penală privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de mare risc, în formă continuată, trafic de droguri de risc, în formă continuată şi efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată.

”Din probele administrate a reieşit faptul că, în perioada la finele anului 2025, pe raza judeţului Gorj, 4 suspecţi au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obţinerii de importante beneficii materiale din comercializarea de substanţe interzise. Actele de urmărire penală au arătat că, unul dintre suspecţi, iniţiator şi lider al grupării de criminalitate organizată, pe lângă activităţile de procurare şi vânzare de substanţe interzise şi-a asumat şi rolul de a-i învăţa pe ceilalţi membri modalităţi de prepare şi porţionare a drogurilor şi substanţelor psihoactive”, transmis DIICOT.

Ulterior, la grupul infracţional au aderat alţi 7 suspecţi, având ca atribuţii principale transportarea şi vânzarea substanţelor interzise.

”De asemenea, cercetările au reliefat, că alţi doi suspecţi, neafiliaţi, dar aflaţi în anturajul grupării de criminalitate organizată, au intrat în circuitul de comercializare de droguri de risc, mare risc şi produse psihoactive, procurate preponderent de la membrii grupului infracţional organizat.

Investigaţiile au stabilit că membrii recrutaţi pentru operaţiunile de vânzare, fie au comercializat substanţele în mod direct, fie au adoptat metoda dead drop, plasând ”dozele” în diferite locaţii şi transmiţând coordonatele geografice cumpărătorilor, după ce aceştia efectuau plata”, explică procurorii.

Clienţii au achitat contravaloarea substanţelor în criptomonedă

Potrivit acestora, în multe situaţii, la solicitarea suspecţilor, clienţii au achitat contravaloarea substanţelor în criptomonedă şi de asemenea, membrii grupului infracţional organizat au convertit sumele de bani obţinute în criptomonede pe care le-au depus în portofele electronice.

”Din probatoriu a reieşit că suspecţii au stabilit pentru vânzare suma de 100 de lei pentru o punguţă cu conţinut de un gram, iar pentru a-şi fideliza clienţii aplicau şi anumite reduceri, preţul solicitat pentru o punguţă cu 3 grame de substanţă fiind de 250 lei”, explică DIICOT.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantităţi de droguri şi substanţe psihoactive vândute de către suspecţi şi au fost identificaţi mai mulţi consumatori de substanţe interzise, clienţi ai grupării de criminalitate organizată, majoritatea fiind elevi ai unor instituţii de învăţământ de pe raza judeţului Gorj, limita de vârstă coborând până la 15 ani.

Audierile se desfăşoară la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Gorj.

Activităţile judiciare sunt realizate împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Gorj.