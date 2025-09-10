ELCEN rămâne fără conducere după ancheta DNA: Șpăgi de milioane de euro și stenograme explozive despre contracte la suprapreț

Elcen cel mai mare furnizor de energie termică din capitală a rămas fără conducere după ce directorul general şi cel comercial au primit interdicţie din partea procurorilor DNA de a-şi mai exercita funcţiile.

Claudiu Crețu, directorul general, ar fi pretins o şpagă de peste un milion şi jumătate de euro ca să cumpere cu banii companiei de stat un teren de trei hectare, la suprapreţ.

Nu ar fi fost însă singura mită cerută.

Cei 31 de mii de metri pătraţi de teren situaţi pe strada Ilioara din Capitală ar fi trebui să se vândă cu 9.390.000 de euro, adică cu 50 de euro mai mult pentru fiecare metru pătrat, comparativ cu media zonei.

Terenul pe care directorul general ar fi vrut să îl cumpere la suprapreţ este lipt de CET Sud, aflată în patrimoniul ELCEN. Conform datelor furnizate de siteul ELCEN, Cet Sud se va moderniza, iar aici va exista o unitate nouă.

Treptat instalaţiile vechi şi poluante ar trebui înlocuite cu unele noi. După această tranzacţie Claudiu Creţu ar fi primit 1,5 milioane de euro prin intermediul directorului comercial.

Conform interceptărilor din dosar cei doi directori stabiliseră felul în care să primească șpaga fabuloasă în aşa fel încât să nu fie prinşi. Directorul comercial găsise soluţia.

Stenograme:



”(...)Două contracte diferite! Unu cu mine de intermediere de 24 de euro și... unul cu ȘTEFAN de 26 de euro! 24 cu 26 ... 50! Nici acuma n-ai înțeles? N-ai înțeles nimic!

(...) Bă, omule, ce, băi... e atât de greu ! Proprietarul face 2 contracte: unul de intermediere, unul de lucrări!"

Sorin Bonciu, omul de afaceri care deţinea terenul este şi el suspect în dosar, acuzat de dare de mită.

Iată ce discutau directorul general Elcen, Claudiu Crețu, cu adjunctul său:



Zamfiroi Cristian-Andrei: SORIN, îi trimit astăzi cele două contracte. Da?

Creţu-Sârbu Claudiu-Ionuţ: Da. Dar a zis că da? Că ziceai că nu prea e hotărât sau...? S-a răzgândit?

Zamfiroi Cristian-Andrei: Era pe punctul. Era bine să ne vedem cu el, da` nu mai avem când.

Claudiu Creţu este acuzat şi de o a doua faptă de luare de mită. Ar fi primit șpagă 40 de mii de lei ca să urgenteze plata a 3 facturi emise de două firme către ELCEN, în valoare de peste 7 milioane de lei. Mita s-ar fi dat prin intermediul directorului comercial.

Printre probele de la dosar sunt şi discuţii între un avocat şi un cetăţean moldovean, patronul uneia dintre firmele care emiteau facturi către Elcen. Omul de afaceri moldovean credea că prin mită poate ajunge la oricine.

Interceptări:



Slivinschi Victor: Da` aicea-n România e țigănie de-asta, încă se pune botu` să…să…vinde imaginea, impresia, beșinile, chestii, știi? Același Stratan de exemplu, ăsta de la…șmecherul ăsta, te duci, te-ntâlnești cu dânsu`…păi da` tre` să aibă un ceas de vreo 70, 80 de mii de euro pe mână și se uită p…ă (expresie trivială) aista…



Anghel Nicolae: Vede imediat.

Slivinschi Victor: Se uită la ceas, exact, te scanează, știi? Că dacă …(n.l. neinteligibil)…El o fost anu` trecut, sau anu` ăsta, iarna, o fost cu Crețu la…În Franța, la Courchevel. …(n.l. neinteligibil)… Stratan ăsta, știi? L-o luat pe Claudiu și dus acolo la Courchevel…la schi.

Slivinschi Victor: P…mea asta, sărăcimea, care-i pe la Elcen. , că p..a (expresie trivială)mea, ai venit cu Rolls-u` și p..a (expresie trivială) mea!

În urma anchetei DNA, Elcen a rămas fără conducere, însă bucureştenii nu vor fi afectaţi în ceea ce priveşte furnizarea de apă caldă.



Livia Saplacan, purtător de cuvânt DNA: „Procurorii DNA au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile pentru cei doi suspecți. Printre măsurile controlului judiciar se numără şi interdicatia de a desfăşura activitatea de director în cadrul Elcen în exercitarea căreia au săvârșit faptele".

Consiliul de administraţie de la Elcen urmează să decidă cine va prelua conducerea companiei de stat.

