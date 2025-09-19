Suma uriașă de bani găsită acasă la managerul de spital reținut pentru o șpagă de 250.000 de lei

19-09-2025
Managerul Spitalului din Caransebeş a fost reţinut în Timişoara de procurorii anticorupţie, pentru luare de mită.

Daniel Preda

Ar fi primit un sfert de milion de lei de la administratorul unei societăţi, căruia i-ar fi atribuit preferenţial, prin achiziţie directă, un contract pentru reparaţiile din spital.

Lucrările vizau etajul șase al unităţii medicale.

La percheziţii, anchetatorii au găsit în locuinţa chirurgului sume impresionante de bani - aproape 30.000 de euro şi 100.000 de lei.

În acest caz sunt urmărite penal şi alte persoane, au anunţat autorităţile.

 

