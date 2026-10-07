A căutat răspunsuri pe internet și chiar un instrument de inteligență artificială i-a sugerat că ar putea avea laringită. Câteva zile mai târziu, Elle nu mai putea vorbi, vomita continuu și s-a trezit cu febră mare, confuză și cu dureri cumplite, relatează Daily Mail.

La spital, medicii au descoperit că avea un abces periamigdalian care declanșase septicemie. I-au spus că, dacă ar fi amânat tratamentul cu încă 12 ore, ar fi putut să moară.

Elle Black, acum în vârstă de 21 de ani, era studentă în primul an la Universitatea Cardiff când a trecut prin experiența care avea să-i schimbe complet perspectiva asupra modului în care își evaluează starea de sănătate.

Totul a început după o zi petrecută alături de cea mai bună prietenă a sa, Sophie, și de părinții ei, care veniseră să o viziteze. Cele două au urmărit meciul dintre Scoția și Țara Galilor din cadrul Turneului celor Șase Națiuni.

„Berile au început să curgă în jurul prânzului, iar când echipa noastră, Scoția, a câștigat, am continuat să sărbătorim cu băuturi”, își amintește Elle.

După ce s-a despărțit de părinții săi, Elle și Sophie au mers la un club de noapte din apropiere, unde au băut cocktailuri alcoolice până la ora trei dimineața.

Însă, încă înainte să plece spre casă, Elle observase că o durea gâtul.

„Gâtul începuse deja să mă doară. Îmi dădeam vag seama că durerea apăruse destul de brusc, dar am pus-o pur și simplu pe seama unei dureri puternice în gât. Am luat niște analgezice și m-am culcat.”, a precizat ea.

A doua zi, tânăra se aștepta să se simtă mahmură și obosită după noaptea petrecută în oraș. În schimb, starea ei era mult mai gravă decât se aștepta.

„Mi-am dat seama destul de repede că mă simțeam mult mai rău decât ar fi trebuit. Aveam durerea de cap și stomacul deranjat clasice, dar aveam și o epuizare cumplită și abia puteam să fac un pas. Îmi era foarte frig și tremuram.”, a mai precizat tânăra.

Ca mulți tineri care locuiesc departe de casă pentru prima dată, Elle a căutat răspunsuri pe internet. Și-a introdus simptomele într-un motor de căutare și într-un instrument de inteligență artificială.

Rezultatele au făcut-o să creadă că nu era vorba despre ceva grav, ci despre laringită, o infecție virală ușoară care urma să treacă de la sine.

„Am căutat simptomele pe Google a doua zi și mi-a sugerat că era laringită, care ar fi trebuit să treacă de la sine, așa că în acel moment nu eram prea îngrijorată”, a spus Elle.

„Îmi doresc să fi mers pur și simplu la farmacie imediat. Farmacistul ar fi putut să-mi examineze gâtul.”, a menționat tânăra.

Cu această impresie, Elle s-a forțat să iasă la masă cu părinții ei. Mama sa, Victoria, a observat însă că fiicei sale îi era greu să înghită. S-a uitat în gâtul ei cu lanterna telefonului și a observat ceea ce părea a fi o amigdalită severă.

Părinții au insistat atunci ca Elle să vorbească cu un medic prin intermediul unui serviciu medical online, înapoi în căminul studențesc.

În acea seară, medicul a confirmat evaluarea făcută anterior și i-a pus diagnosticul de laringită.

Starea lui Elle continua însă să se agraveze.

Până duminică seara, tânăra nu mai putea vorbi și vomita continuu. Luni dimineață, s-a trezit în camera sa de studentă, tremurând, cu febră mare, confuză și cu dureri cumplite.

„L-am sunat, încă amețită de somn, pe tata la serviciu și i-am descris durerile îngrozitoare pe care le aveam în mușchii picioarelor. Mi-a spus să merg imediat la spital.”, a precizat Elle.

La departamentul de urgențe, ea le-a spus medicilor că se teme că are septicemie, o reacție gravă și cu evoluție rapidă la o infecție, în care sistemul imunitar al organismului începe să atace propriile țesuturi.

De această dată, instinctul ei a fost cel care a făcut diferența.

Personalul medical a început tratamentul în mai puțin de 15 minute, iar în mai puțin de jumătate de oră Elle primea antibiotice și lichide intravenos.

Medicii au descoperit că tânăra dezvoltase un abces periamigdalian, o complicație gravă a amigdalitei, în care se formează un abces plin cu puroi între amigdală și peretele gâtului. Acesta declanșase septicemia.

„Am stat câteva zile în spital”, a povestit Elle.

„Medicii mi-au spus că, dacă aș fi amânat tratamentul chiar și cu încă 12 ore, aș fi putut să mor. Este un gând terifiant.”, a mai spus ea.

Septicemia poate apărea în urma unor infecții obișnuite, inclusiv la persoane tinere și sănătoase.

Acum, la 21 de ani, Elle își spune povestea pentru a-i încuraja pe alți studenți să nu se bazeze exclusiv pe instrumentele de căutare online și pe inteligența artificială atunci când se simt rău.

„Vreau ca studenții să înțeleagă că septicemia i se poate întâmpla oricui și că faptul că ești tânăr și sănătos nu înseamnă că ești imun”, spune ea.

„Aveți încredere în instinctul vostru dacă ceva nu vi se pare în regulă și mergeți să fiți consultați de un cadru medical calificat. Nu încercați să vă puneți singuri un diagnostic, mai ales cu ajutorul inteligenței artificiale, deoarece multe simptome se suprapun, iar amânarea îngrijirii medicale adecvate poate pune viața în pericol.”, a precizat fata.

Mama lui Elle, Victoria, s-a alăturat fiicei sale în campania de conștientizare și spune că părinții ar trebui să-și pregătească mai bine copiii înainte ca aceștia să plece la universitate.

„Poate fi extrem de îngrijorător când copilul tău pleacă de acasă la universitate, mai ales când auzi despre probleme grave de sănătate în campusuri”, a spus Victoria.

Ea a povestit că a insistat ca Elle și sora ei să plece de acasă cu truse de prim-ajutor complet echipate.

„A ajutat faptul că Elle avea un interes natural pentru domeniul sănătății, dar chiar dacă propriul tău copil nu este interesat de acest domeniu, pregătirea lui nu înseamnă doar lucrurile pe care le pune în bagaj. Părinții trebuie, de asemenea, să se asigure că tinerii știu ce să facă și la cine să apeleze dacă se îmbolnăvesc.”, a spus mama ei.

Farmacista cliniciană Melissa Dadgar susține campania „Talk Before You Type” („Vorbește înainte să tastezi”), lansată de brandul Chlora, specializat în produse pentru ameliorarea durerilor de gât. Campania îi încurajează pe oameni să ceară mai întâi sfatul unui farmacist, înainte de a-și căuta simptomele pe internet și de a încerca să își pună singuri un diagnostic cu ajutorul inteligenței artificiale.

Specialista a enumerat cinci semnale de alarmă pe care studenții ar trebui să le cunoască:

Nu considera durerea în gât drept „doar o durere în gât”

„Inteligența artificială nu îți poate examina gâtul și nu poate vedea cât de rău te simți. Dacă durerea în gât se agravează după 24–48 de ore sau ai temperatură ridicată, amigdale umflate ori dificultăți la înghițire, vorbește cu un farmacist sau cu un alt cadru medical. Dacă ai dificultăți de respirație, sună la 999.”, a precizat specialista.

Găsește cea mai apropiată farmacie înainte să ai nevoie de ea

„Gestionarea propriei sănătăți atunci când pleci pentru prima dată de acasă poate părea copleșitoare, dar farmacistul local te poate ajuta în cazul multor afecțiuni obișnuite. Include găsirea și salvarea datelor de contact ale celei mai apropiate farmacii în pregătirile pentru universitate, înainte să te îmbolnăvești.”, a mai spus ea.

Nu te baza pe un răspuns online dacă ai o durere de cap neobișnuită

„Stresul, deshidratarea și nopțile în oraș pot provoca dureri de cap. Dar dacă durerea este bruscă, severă sau diferită de ceea ce simți de obicei ori este însoțită de rigiditate a gâtului, sensibilitate la lumină, confuzie sau o erupție cutanată care nu dispare atunci când apeși pe ea, acestea pot fi semne de meningită, așa că sună la 999.”a mai spus specialista.

Dacă o „mahmureală” nu pare normală, cere sfatul unui specialist

„Dacă te simți mult mai rău decât te-ai aștepta, starea ta se agravează, nu poți păstra lichidele, ai frisoane puternice sau dureri musculare severe ori te simți pe punctul de a leșina sau ești confuz, solicită sfatul unui cadru medical. Un farmacist îți poate evalua simptomele și te poate ajuta să găsești îngrijirea potrivită.”,a mai precizat ea.

Știi ce este normal pentru tine

„Instrumentele online știu doar ceea ce tastezi; ele nu știu ce este normal pentru tine. Dacă ești neobișnuit de obosit sau ai dificultăți de respirație, dacă inima îți bate foarte repede în repaus sau te simți grav bolnav, vorbește imediat cu un cadru medical.”, a mai spus femeia.