„Însoțitorii migranților ilegali, care se aflau pe teritoriul belarus, erau înarmați, au amenințat soldații (letoni) și, de asemenea, au îndemnat și au condus în mod activ grupul de migranți spre Letonia”, a declarat ministrul leton de Interne, Janis Dombrava, într-o postare pe X, potrivit The Kyiv Independent.

La scurt timp după aceea, un grup de persoane mascate a intrat ilegal în Letonia, furând echipamente înainte de a se întoarce în Belarus.

„La câteva ore după acest incident, persoane mascate au pătruns pe teritoriul leton, au avariat un dulap de distribuție și au furat camere de supraveghere înainte ca echipa de grăniceri să poată ajunge la fața locului, după care persoanele respective s-au întors pe teritoriul belarus”, a declarat Dombrava.

Ministrul leton a avertizat autoritățile din Belarus că astfel de incidente la frontieră ar putea avea „consecințe grave” pentru Minsk.

Incidente similare au avut loc și în trecut, iar UE a sancționat țara în 2021 pentru instrumentalizarea migranților.

Acțiunile de război hibrid împotriva Europei din partea Moscovei și a Belarusului s-au intensificat în ultimele luni, pe măsură ce Rusia își continuă războiul împotriva Ucrainei.

În noaptea de 15 septembrie, forțele NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian lituanian din Belarus, au declarat autoritățile lituaniene.

Drona a pătruns în spațiul aerian lituanian din vecina Belarus, survolând localitatea Lentvaris, situată în apropierea capitalei Vilnius, înainte de a fi doborâtă în apropierea marelui oraș Kaunas, a declarat pentru postul public de televiziune LRT șeful Centrului Național de Gestionare a Crizelor din țară, Vilmantas Vitkauskas.