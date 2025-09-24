O femeie sechestrată și bătută de partener a fost salvată după ce colega ei a sunat la 112. Agresorul, audiat

O femeie sechestrată și bătută de concubin a fost salvată de polițiștii din Vrancea după un apel disperat la 112. Oamenii legii au descins la locuința bărbatului din localitatea Jariștea și au găsit victima încuiată într-o cameră.

Bărbatul are 42 de ani și a fost reținut în urmă cu puțin timp pentru 24 de ore. Anchetatorii îl cercetează pentru violență domestică și lipsire de libertate după ce într-una dintre camerele casei în care locuiește au găsit-o pe iubita lui bătută și legată cu o sârmă de mâini.

Apelul la 112 a fost făcut de una dintre colegele de serviciu ale femeii care a observat că aceasta nu a mai venit la ferma unde lucra.

După ce au fost alertați, polițiștii au descins în locuința iubitului femeii. Oamenii legii l-au luat la întrebări pe bărbat care nu a știut să explice unde este femeia. Între timp, anchetatorii au observat că una dintre camerele casei avea clanța de la ușă legată cu o sârmă. Au intrat și acolo au găsit-o pe victima de 35 de ani plină de vânătăi.

Victima a primit îngrijiri medicale, iar cazul este cercetat acum de procurori. În aceste momente bărbatul este audiat de anchetatori.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













