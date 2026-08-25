Specialiștii spun însă că nămolul terapeutic al lacului își păstrează proprietățile.

Corespondent PRO TV: „Nămolul din lacul Techirghiol este cunoscut pentru proprietățile sale terapeutice și anual aici vin zeci de mii de turiști pentru tot soiul de tratamente. Însă acum nivelul lacului a scăzut destul de mult. Porțiuni întregi ale malurilor sunt acum secate. Practic, nivelul apei ar fi trebuit să fie undeva până la pietre. Aici a crescut și vegetație, și iarbă, iar acolo sunt mulți turiști care stau și se brozează. Nămolul, pe jos, pe fundul lacului, este uscat și crăpat. Au ieșit la iveală rădăcini, lemne, tot soiul de de resturi. Apa s-a retras pe o porțiune de câțiva zeci de metri, iar pontonul pe care se plimbă turiștii este cumva practic suspendat pe uscat. Vestea bună ne transmiteau autoritățile și cei de la centrul de aici este că nămolul nu s-a schimbat, proprietățile au rămas aceleași, însă această situație este din cauza secetei și a lipsei precipitațiilor. Practic, primarul de aici, de la Techirghiol, nu are ce să facă, nu poate să intervină pentru că acest lac nu este în arenda administrației locale. Lacul din Techirghiol aparține de cei de la Apele Române și este o zonă protejată. Sunt foarte mulți turiști acum aici, în stațiune, care sunt la tratament”.