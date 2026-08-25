Corespondent Știrile PRO TV: „60 de săteni au răspuns apelului făcut de autoritatea locală. Oamenii s-au înarmat cu lopeți, hârlețe și greble, ca să intervină. Pădurea de conifere arde mocnit, începând de la sol. Unele focare sunt la doar doi km distanță de casele din comuna Mărișel, iar pentru a evita o catastrofă, autoritățile locale au intervenit cu un buldoexcavator și au arat o fâșie de pământ, menită să oprească flăcările. Primele focare au început să apară încă în urmă cu aproximativ o lună, atunci când au fost ploi puternice în zonă, cu descărcări electrice. De altfel, cei de la Primărie bănuiesc că incendiul ar fi izbucnit din cauza unor fulgere care au lovit pădurea de pe versant. La acea vreme, flăcările au fost stinse, însă, din cauza vântului puternic, focarele s-au reaprins, iar zilele trecute incendiul a luat amploare. Dacă în weekend suprafața afectată era de aproximativ trei hectare, acum focul s-a extins pe o suprafață de șase hectare. Lipsa ploilor, dar și zona greu accesibilă din cauza pantelor abrupte fac extrem de dificilă intervenția pompierilor și a autorităților locale. Începând de luni, forțele au fost suplimentate și de un elicopter Black Hawk.”