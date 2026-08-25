El a precizat că ”nu este cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public şi cu stabilitatea financiară a Primăriei Municipiului Bucureşti”, relatează News.ro.

”STB a depus o nouă cerere de insolvenţă. Nouă bibliorafturi, atent verificate. Cred că nu este cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public şi cu stabilitatea financiară a Primăriei Municipiului Bucureşti”, a scris primarul pe Facebook.

”Sper că de data aceasta cererea să aibă bască”, mai adaugă primarul.

Ciucu anunţă că va face, miercuri, o conferinţă de presă pe o temă la fel de importantă.

”Cineva trebuie să se ocupe, după zeci de ani, de problemele structurale ale Bucureştiului”, mai spune primarul Ciprian Ciucu.

Tribunalul a respins prima cerere de insolvență depusă de STB

Anunţul vine după ce în 18 august primarul Capitalei anunţa că, în mod neaşteptat, Tribunalul a respins cererea de intrare în insolvenţă depusă de către STB, motivaţia fiind lipsa de documente.

El preciza că a vorbit cu managementul STB şi s-a jurat că le-au verificat de şapte ori şi că s-au depus toate, iar cererea a fost completă.

CGMB a aprobat declanșarea procedurii de insolvență pentru STB, cu 39 de voturi „pentru”

Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a mandatat, în 21 iulie, Adunarea Generală a Acţionarilor STB, să solicite Consiliului de Administraţie al societăţii declanşarea procedurii de insolvenţă. S-au înregistrat 39 de voturi "pentru" şi şapte abţineri.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a precizat în şedinţă că situaţia este atât de gravă, încât poate atrage inclusiv incapacitatea de plată a Primăriei Municipiului Bucureşti.