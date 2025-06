Sebastian Burduja, făcut KO pe Facebook, după ce a cerut păreri pentru viitoarea schemă de sprijin: „Lucrezi pe dracu”

Inițiativa, menită să fundamenteze o viitoare posibilă schemă de sprijin pentru românii vulnerabili, a generat atât idei, cât și critici dure la adresa politicilor energetice guvernamentale.

Apelul ministrului și contextul măsurii

„Așa cum știți, lucrăm la o schemă prin care să-i sprijinim pe românii vulnerabili, după data de 1 iulie, cu plata facturii la energie electrică. Am nevoie de voi vreau să îmi spuneți unde locuiți în România, cât plătiți, aproximativ, pe lună la curent și suprafața locuinței în care sunteți", a scris Burduja, vineri dimineață, pe Facebook

Demersul ministrului s-a înscris în contextul pregătirii unei noi măsuri de sprijin pentru cetățeni, care ar urma să intre în vigoare după 1 iulie 2025. Sute de utilizatori au răspuns solicitării, oferind ministrul ocazia de a intra în dialog direct cu aceștia.

Unul dintre dialogurile concrete s-a purtat cu o femeie din Drobeta Turnu-Severin, Mehedinți, care are ca furnizor Hidroelectrica și plătește în medie 200 de lei pe lună pentru o locuință de 50 de metri pătrați. Ministrul i-a spus că factura „pare enormă", având în vedere suprafața, și a întrebat-o dacă are pompe de căldură. Internauta i-a răspuns că nu folosește pompe de căldură și i-a transmis că este o factură "corectă", având în vedere electrocasnicele pe care le folosește și faptul că are și aer condiționat.

A răspuns și Ciprian Teleman, fost ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării în guvernul condus de Florin Cîțu, care i-a transmis lui Burduja că plătește 350 de lei lunar factura la energie pentru o locuință de aproximativ 250 de metri pătrați.

Critici dure la adresa politicilor energetice

Reacțiile au fost departe de a fi exclusiv informative. Mulți internauți i-au transmis ministrului că prețul energiei în România este „imens" și au criticat PNL, partidul din care Burduja face parte pentru deciziile luate privind piața energiei.

„Nu cred ca e important cât plătește fiecare gospodărie, ci ar trebui ca prețul energiei electrice și al gazelor să revină la prețul pe care îl aveau înainte de 'guvernul meu'. Atunci tot PNL-ul cu conducătorii lui de seamă Orban, Cîțu și Virgil Popescu ne-au făcut cadou prețuri cu peste 300%. Ce ziceți? Nu credeți că așa ar fi corect pt toți consumatorii casnici și pt economia României pe care a îngropat-o distinsul dvs partid?", i-a scris o internaută lui Sebastian Burduja.

Propuneri de reformă a sistemului energetic

Alți utilizatori au venit cu propuneri concrete de reformă a pieței energetice. Unul i-a amintit ministrului că prețul energiei „reflectă în nivelul de trai, în cheltuielile guvernului, în atragerea sau respingerea investitorilor, în pierderea locurilor de muncă sau oportunitatea a noi locuri de muncă, în falimentul sau întâietatea companiei în fața concurenților externi" și i-a transmis că ar fi cazul ca intermediarii din sistem, așa-numiții "traderi" să dispară.

„Condiția ca energia să fie mai ieftină este ca traderii să dispară de pe piața de energie, nu au ce căuta în piață persoane ce nu produc sau consumă energie doar au rolul de a specula prețul. Ca noi consumatorii să putem cumpăra energie în avans daca dorim, ceea ce ar ajuta companiile ce produc energie, le-ar asigura un cash-flow. De asemenea este necesar ca Președintele să decreteze Urgență Energetică pe modelul lui Trump în SUA, pentru că prețul energiei poate urca sau doborî o țară", a fost mesajul primit de ministru.

Scepticism și acuzații de incompetență

Tonul unor răspunsuri a fost dur, reflectând frustrarea publică față de nivelul ridicat al facturilor. O româncă i-a transmis: „Lucrezi pe dracu. Toți suntem vulnerabili, nu numai unii. Și noi care am învățat câte 16 ani ca să muncim pentru voi avem salarii de mizerie. De ce nu lucrezi la o schemă care să majoreze veniturile noastre? Dar nu, vouă vă convine prețul asta pentru că și voi vă înfruptați din el".

Alți utilizatori au pus la îndoială intențiile ministrului: „Nu mai vrem 'sprijinul vostru' INCOMPETENȚA voastră ne-a adus in acest stadiu...Voi sunteți parte și sprijin pentru băieții deștepți din energie...care fac ce fac și cu concursul tău...Sper să dați seamă într-o bună zi...", a scris un alt utilizator al rețelei de socializare.

Ironii și suspiciuni

Unii internauți au făcut ironii la adresa ministrului, transmițându-i că fac economie la curentul electric și „încearcă de acum să se obișnuiască cu întunericul de pe lumea cealaltă", în timp ce alții l-au acuzat că solicită informații pentru a fundamenta noi creșteri de prețuri.

„Ca să vezi tu cât de mult poți scumpi curentul, așa ați făcut și cu carburanții, și cu uleiul ați testat cât de mult puteți crește prețul apoi ați dat bumul, la fel și acum, voi cei din guvern vreți doar să vă fie vouă bine nicidecum că vă gândiți la populație", i-a transmis un alt utilizatorministrului.

Un alt critic a observat: "Sebastian Burduja, cred că nu-ți dai seama cât ar consuma dacă ar avea pompe de căldură. Nu ești la zi cu realitatea. Am văzut, faci investiții peste investiții care vor produce mii de mw. Ce beneficii are populația de rând, dacă trebuie să plătească mai mult pe kw? Cu ce preț /mw se exportă către Republica Moldova?".

