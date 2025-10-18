Doi copii din Vaslui, înecați în mod misterios într-o baltă de la marginea satului. Se jucau în drum și au dispărut brusc

Tragedie învăluită în mister! Doi copii, de 4 și 8 ani, au fost găsiți fără viață, la malul unei bălți din județul Vaslui.

Scăpați de sub supravegherea părinților, cei mici s-au îndepărtat de casă și au ajuns în locul unde și-au găsit sfârșitul. Însă nu se știe momentan dacă băiatul și fata au murit înecați sau din cauza frigului.

Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional!

Mama băiatului: „Se jucau în drum toți frații. Dintr-odată a dispărut. Nu a fost niciodată băiețulul meu singur aici. Niciodată nu a plecat de acasă ca acuma.”

Mama băiatului de 4 ani a povestit îndurerată cum micuțul s-a luat, în joacă, după vecina lui - fetița de 8 ani - aflată pe bicicletă. Și cum, la scurt timp, și-a dat seama că fiul ei a dispărut.

Mama băiatului: „M-am dus să îl chem la masă”.

Reporter: Cât a durat?

Mama băiatului: „Nu a durat mult, cât durează să faci un plic de supă? Că a zis că are poftă, mami, vreau și eu un pliculeț cu supă.”

Femeia a început să-l caute disperată pe cel mic și a aflat de la o vecină că ambii copii au ieșit din sat. Împreună cu un alt localnic, i-a găsit la marginea bălții, cu fețele în apă.

Eduard Popică, prefectul județului Vaslui: „Prin apel 112 a fost anunțat că doi copii în vârstă de 8 și 4 ani au fost găsiți înecați într-un pârâu din proximitatea satului Docăneasa”

Ionela Boghiță, purtătorul de cuvânt al ISU VASLUI: „Până la sosirea echipajelor medicale, cetățenii prezenți au început manevrele de resuscitare. Continuate ulterior de echipajul SAJ Vaslui și apoi de echipajul SMURD”

Asistentă medicală Ambulanța Bârlad: „Erau părinții, mamele și vecinul care i-a găsit pe copii, eu am găsit o bicicletă, era pe drum. Hăinuțele, pe marginea bălții. Am continuat manevrele de resuscitare, am predat echipajului TIM”.

Dr. Vlad Simian, Terapie Intensivă Mobilă SMURD Vaslui: „Ambii pacienți prezentau semne de moarte biologică ireversibilă, așa că nu am putut face altceva decât să declarăm decesul”.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. În plus, pe fir au intrat și cei de la Protecția Copilului Vaslui.

