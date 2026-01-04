Se circulă bară la bară pe DN1. Aglomerația de la munte s-a mutat pe șoseaua către București

Este final de vacanță și asta se vede cel mai bine pe șoselele, care sunt acum foarte aglomerate. Cum era de așteptat, Drumul Național 1 este un lung șir de mașini care stau în coloană spre București.

Aglomerația de pe pârtii și din stațiuni s-a mutat pe DN1 și s-au format coloane pe sensul de mers spre București.

Cel mai greu se circulă acum din Predeal până la ieșire din Bușteni. De pildă, o distanță de 10 km este parcursă într-o oră, după cum arată aplicațiile de trafic. Este posibil ca mâine să fie aglomerație și pe sensul de mers către munte, pentru că urmează încă două zile libere în care turiştii se vor îndrepta către stațiuni montane.

Așadar luați în calcul și rutele alternative de pe Cheia, Târgoviște, Pitești.

