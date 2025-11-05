Scurgere de gaze la o conductă subterană, pe o stradă din Sectorul 1. A fost delimitat un perimetru de siguranță

05-11-2025 | 22:35
Pompierii ISU Bucureşti-Ilfov intervin miercuri seară pentru o scurgere de gaze la o conductă subterană de pe strada Popa Tatu. Nu a fost necesară evacuarea locatarilor, dar a fost delimitat un perimetru de siguranţă.

Aura Trif

”Intervenim pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor ca urmare a sesizării unei scăpări de gaze naturale pe strada Popa Tatu. A fost identificată o scurgere de gaze la o conductă ce se află în subteran. Au fost efectuate verificări în blocurile învecinate, fără a fi identificate valori peste pragul de alarmare, sens în care nu s-a impus evacuarea locatarilor”, a anunţat, miercuri seară, ISU Bucureşti-Ilfov.

Potrivit sursei citate, a fost realizat, preventiv, un perimetru de siguranţă de 100 de metri.

În prezent, un echipaj din cadrul companiei de gaze acţionează pentru remedierea defecţiunii.

ISU acţionează cu o autospecială de stingere.

