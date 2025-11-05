Alimentarea cu gaz va fi oprită joi, 6 noiembrie, pentru mii de consumatori din București. Anunțul Distrigaz Sud Rețele

Distrigaz Sud Rețele anunță întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi, din sectorul 4 al municipiului București.

Ca urmare a efectuării unor lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a gazelor naturale amplasată pe strada Aurel Perșu, din sectorul 4 al municipiului București, Distrigaz Sud Rețele va sista alimentarea cu gaze naturale pentru consumatorii din zona respectivă joi, 6 noiembrie 2025, în intervalul orar 08:00 – 22:00.

În urma acestei întreruperi planificate, sunt afectați 18.834 de clienți casnici și non casnici situați pe străzile Odei, Aurel Perșu, Turnu Măgurele, Metalurgiei, Binelui, Dumitru Brumărescu, Dealu Babii, Dealu Bradului, Dealul Caselor și Drumul Jilavei, din sectorul 4 al municipiului București.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

