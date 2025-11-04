Scurgere de gaz la Liceul Theodor Pallady. Elevii și personalul au fost evacuați

04-11-2025 | 15:17
Politie

Distrigaz a identificat o scurgere de gaz la o vană exterioară de la Liceul Theodor Pallady, unitatea fiind evacuată.

Sabrina Saghin

ISU Bucureşti-Ilfov intervine, marţi, la Liceul Theodor Pallady, unde Distrigaz a identificat o scurgere de gaz la o vană exterioară.

Gazul a fost oprit, iar elevii şi personalul şcolii au fost evacuaţi.

„Au fost efectuate verificări şi în sălile de clasă, dar nu au fost constatate scurgeri de gaz. Nu au fost înregistrate probleme medicale”, au precizat pompierii.

La faţa locului intervin mai multe echipaje de la ISU, dar şi Poliţie şi echipele furnizorului. 

Sursa: News.ro

