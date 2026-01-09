Zeci de oameni au ajuns la urgențe din cauza trotuarelor necurațate. Gheața face victime în Capitală

Stiri actuale
09-01-2026 | 19:10
×
Codul embed a fost copiat

În București, după ninsoare, trotuarele necurățate au fost acoperite de o gheață periculoasă. Mulți trecători au alunecat și căzut în aceste capcane sticloase și au ajuns la camerele de gardă cu luxații și fracturi.

autor
Daniel Nițoiu

Au fost -6 grade vineri dimineață, dar în zilele următoare temperaturile vor scădea și mai mult.

Drumul spre metrou sau spre stațiile STB a fost pentru unii locuitori din București o adevărată provocare. Nevoiți să calce pe poleiul format peste noapte, mulți au alunecat și au ajuns la spital. Până la prânz doar la Spitalul Universitar au ajuns 40 de pacienți, din care mai mult de jumătate aveau fracturi.

Corespondent PROTV: „Din spusele paramedicilor și aici, la spitalul de urgență București, e aglomerație la camera de gardă a secției de ortopedie, față de o zi normală, semn că și aici s-au prezentat mulți pacienți care s-au ales cu fracturi sau luxații după ce au alunecat și au căzut pe gheață.”

În sectorul 3, gheața depusă pe crengile unui copac bătrân a fost suficient cât să-i rupă rădăcinile și așa putrezite. Oamenii l-au auzit prăvălindu-se în miezul nopții, peste gardul unei grădinițe.

Citește și
viscol ninsoare romania
Vremea azi, 9 ianuarie. Frig accentuat în toată țara, ninsori și polei spre seară, cu vânt puternic în mai multe regiuni

Corespondent PROTV:Oamenii din acest bloc spun că au făcut mai multe sesizări către primărie să taie copacul după ce s-a înclinat periculos spre gardul grădiniței, dar se intervine abia acum după ce s-au produs și pagube.”

Reprezentanții primăriei ne-au transmis că toate toaletările sau tăierile de copaci se fac conform legilor în vigoare.

Soarele a topit peste zi stratul de polei, însă meteorologii avertizează că în următoarele nopți temperatura va continua să scadă, iar luni minimele vor ajunge la -10 grade Celsius în Capitală.

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, gheața, urgente medicale,

Dată publicare: 09-01-2026 19:10

Articol recomandat de sport.ro
100.000.000€! Acuzat de tentativă de viol, acum poate da lovitura carierei
100.000.000€! Acuzat de tentativă de viol, acum poate da lovitura carierei
Citește și...
ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade
Vremea
ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade

Vremea va deveni deosebit de rece în toată ţara în acest sfârşit de săptămână, iar în nordul Moldovei sunt estimate temperaturi de minus 10 grade pe parcursul zilei de sâmbătă.

Vremea azi, 9 ianuarie. Frig accentuat în toată țara, ninsori și polei spre seară, cu vânt puternic în mai multe regiuni
Vremea
Vremea azi, 9 ianuarie. Frig accentuat în toată țara, ninsori și polei spre seară, cu vânt puternic în mai multe regiuni

Vineri se face mai frig decât în mod obișnuit la această dată. Temperaturile pleacă de la minus 8 grade în depresiuni și vor ajunge până la 3 grade în sudul și sud-estul României

Italia, lovită de un val de frig sever. Temperaturile au ajuns până la -23 de grade și mai multe școli au fost închise
Stiri externe
Italia, lovită de un val de frig sever. Temperaturile au ajuns până la -23 de grade și mai multe școli au fost închise

Italia a fost lovită de un val de frig intens, joi, după ce în ultimele zile a fost afectată de vânturi violente, ninsori abundente şi ploi torenţiale, transmite agenţia ANSA.

Recomandări
Fermierii români, nemulțumiți de acordul comercial UE-Mercosur: „În aceste condiții, noi nu putem să concurăm cu ei”
Stiri externe
Fermierii români, nemulțumiți de acordul comercial UE-Mercosur: „În aceste condiții, noi nu putem să concurăm cu ei”

După mai bine de 25 de ani de negocieri, controversatul acord comercial dintre Uniunea Europeană și blocul „Mercosur” a fost aprobat, în ciuda furiei fermierilor și a opoziției vehemente a Franței.

Reacția Armatei elvețiene, pentru Știrile PRO TV, cu privire la escortarea avionului lui Nicușor Dan: „Mulțumim României”
Stiri Politice
Reacția Armatei elvețiene, pentru Știrile PRO TV, cu privire la escortarea avionului lui Nicușor Dan: „Mulțumim României”

Forțele aeriene ale Elveției au reacționat pentru Știrile PRO TV în legătură cu episodul în care două dintre avioanele sale de luptă F/A-18 au escortat pentru pțin timp care aeronava Spartan a MApN, care îl transporta pe președintele Nicușor Dan.

Protestatarii anti-guvernamentali din Iran cer „libertate” și „moarte dictatorului”. Cum a răspuns regimul condus de Khamenei
Stiri externe
Protestatarii anti-guvernamentali din Iran cer „libertate” și „moarte dictatorului”. Cum a răspuns regimul condus de Khamenei

Liderul suprem al Iranului atacă protestatarii anti-guvernamentali, după aproape două săptămâni de demonstrații în întreaga țară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59