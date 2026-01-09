Zeci de oameni au ajuns la urgențe din cauza trotuarelor necurațate. Gheața face victime în Capitală

În București, după ninsoare, trotuarele necurățate au fost acoperite de o gheață periculoasă. Mulți trecători au alunecat și căzut în aceste capcane sticloase și au ajuns la camerele de gardă cu luxații și fracturi.

Au fost -6 grade vineri dimineață, dar în zilele următoare temperaturile vor scădea și mai mult.

Drumul spre metrou sau spre stațiile STB a fost pentru unii locuitori din București o adevărată provocare. Nevoiți să calce pe poleiul format peste noapte, mulți au alunecat și au ajuns la spital. Până la prânz doar la Spitalul Universitar au ajuns 40 de pacienți, din care mai mult de jumătate aveau fracturi.

Corespondent PROTV: „Din spusele paramedicilor și aici, la spitalul de urgență București, e aglomerație la camera de gardă a secției de ortopedie, față de o zi normală, semn că și aici s-au prezentat mulți pacienți care s-au ales cu fracturi sau luxații după ce au alunecat și au căzut pe gheață.”

În sectorul 3, gheața depusă pe crengile unui copac bătrân a fost suficient cât să-i rupă rădăcinile și așa putrezite. Oamenii l-au auzit prăvălindu-se în miezul nopții, peste gardul unei grădinițe.

Corespondent PROTV: „Oamenii din acest bloc spun că au făcut mai multe sesizări către primărie să taie copacul după ce s-a înclinat periculos spre gardul grădiniței, dar se intervine abia acum după ce s-au produs și pagube.”

Reprezentanții primăriei ne-au transmis că toate toaletările sau tăierile de copaci se fac conform legilor în vigoare.

Soarele a topit peste zi stratul de polei, însă meteorologii avertizează că în următoarele nopți temperatura va continua să scadă, iar luni minimele vor ajunge la -10 grade Celsius în Capitală.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













