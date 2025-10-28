Schimbarea pregătită pentru programul Rabla, după eșecul primelor pentru mașinile „verzi”. Urmează o analiză

Românii încep să îşi piardă interesul pentru maşinile electrice. Din această cauză, Administrația Fondului pentru Mediu mută banii rămași din programul Rabla pentru vehiculele verzi către cel pentru hibride, ori cu motor clasic.

Administrația Fondului pentru Mediu a decis marți să mute 45 de milioane de lei din bugetul destinat mașinilor electrice către programul Rabla pentru mașini cu motor clasic și hibrid.

Asta pentru că, la o lună de la lansarea programului, au fost accesate puțin peste 60% din fondurile alocate mașinilor verzi. Asta în comparație cu autoturismele cu motorizare termică, unde 80 de milioane de lei s-au epuizat în doar 13 minute.

Anul acesta, programul a primit un buget total de 200 de milioane de lei.

Totuși, autoritățile de la mediu iau inclusiv în calcul să-l modifice cu totul. Președintele AFM a declarat pentru Știrile Pro TV că vor fi schimbate criteriile. Iar dacă până acum a funcționat pe principiul primul venit, primul servit, cei de la Mediu iau în calcul să facă o analiză, astfel încât banii să ajungă la cei cu venituri reduse.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













