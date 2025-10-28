Schimbarea pregătită pentru programul Rabla, după eșecul primelor pentru mașinile „verzi”. Urmează o analiză

Stiri actuale
28-10-2025 | 20:14
×
Codul embed a fost copiat

Românii încep să îşi piardă interesul pentru maşinile electrice. Din această cauză, Administrația Fondului pentru Mediu mută banii rămași din programul Rabla pentru vehiculele verzi către cel pentru hibride, ori cu motor clasic.

autor
Valentina Neagu

Administrația Fondului pentru Mediu a decis marți să mute 45 de milioane de lei din bugetul destinat mașinilor electrice către programul Rabla pentru mașini cu motor clasic și hibrid.

Asta pentru că, la o lună de la lansarea programului, au fost accesate puțin peste 60% din fondurile alocate mașinilor verzi. Asta în comparație cu autoturismele cu motorizare termică, unde 80 de milioane de lei s-au epuizat în doar 13 minute.

Anul acesta, programul a primit un buget total de 200 de milioane de lei.

Totuși, autoritățile de la mediu iau inclusiv în calcul să-l modifice cu totul. Președintele AFM a declarat pentru Știrile Pro TV că vor fi schimbate criteriile. Iar dacă până acum a funcționat pe principiul primul venit, primul servit, cei de la Mediu iau în calcul să facă o analiză, astfel încât banii să ajungă la cei cu venituri reduse.

Citește și
rabla
Peste 8.400 de dosare, aprobate în Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice. AFM a publicat lista beneficiarilor

Sursa: Pro TV

Etichete: masini electrice, rabla, schimbare,

Dată publicare: 28-10-2025 20:02

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
Citește și...
Programul Rabla 2025 a primit 45 de milioane de lei în plus pentru mașinile termice şi hibride. Când încep înscrierile
Stiri Sociale
Programul Rabla 2025 a primit 45 de milioane de lei în plus pentru mașinile termice şi hibride. Când încep înscrierile

Administraţia Fondului pentru Mediu a anunţat, marţi, că suplimentează cu 45 de milioane de lei bugetul pentru autovehiculele noi cu motoare termice şi hibride din Programul Rabla Auto 2025, prin diminuarea fondurilor alocate autovehiculelor electrice.

Peste 8.400 de dosare, aprobate în Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice. AFM a publicat lista beneficiarilor
Stiri actuale
Peste 8.400 de dosare, aprobate în Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice. AFM a publicat lista beneficiarilor

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat lista celor 8.486 de ecotichete, în valoare totală de peste 107 milioane de lei, aprobate în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice.

Șeful Dacia, despre programul Rabla: Vânzările s-au redus de patru ori. „Ne-a încurcat îngrozitor”
Stiri Auto
Șeful Dacia, despre programul Rabla: Vânzările s-au redus de patru ori. „Ne-a încurcat îngrozitor”

Șeful Dacia România, Mihai Bordeanu, a declarat că incertitudinea privind programul Rabla a diminuat vânzările companiei de patru ori.

Noul proces pentru înscrierea în programul Rabla. Anul acesta beneficiarii au trebuit să depună singuri cererile
Stiri actuale
Noul proces pentru înscrierea în programul Rabla. Anul acesta beneficiarii au trebuit să depună singuri cererile

Programul Rabla a început cu dreptul, dar numai pentru mașinile cu motorizare termică. În doar 13 minute s-au epuizat toți banii puși la dispoziția celor care vor vehiculele pe benzină, ori hibride.

Rabla 2025. Bugetul pentru Rabla Clasic s-a epuizat în doar 13 minute de la lansare
Stiri actuale
Rabla 2025. Bugetul pentru Rabla Clasic s-a epuizat în doar 13 minute de la lansare

Peste 9.200 de persoane fizice s-au înscris în Programul Rabla Auto 2025, marţi, în primele 15 minute de la deschiderea sesiunii, anunţă Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

Recomandări
„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi
Inspectorul PRO
„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi

Râul Argeş a devenit în ultimii ani groapa de gunoi a Capitalei. Expansiunea construcţiilor din Bucureşti şi Ilfov avea nevoie de un loc care să înghită sutele de mii de tone de moloz.

Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli
Stiri Economice
Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli

Unele dintre cele mai mari salarii de la stat vor fi tăiate de la 1 ianuarie. Șefii autorităților de reglementare și-au prezentat în Parlament reformele care le vor afecta inclusiv propriile venituri.

Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară
Stiri actuale
Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară

Premieră importantă în Brașov, unde a fost lansată o încărcătură explozivă din dronă. S-a întâmplat în poligonul uzinei Carfil, care, în colaborare cu americanii, ar urma să producă șapte modele de drone destinate armatei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Octombrie 2025

46:13

Alt Text!
La Măruță
28 Octombrie 2025

01:29:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 28 Octombrie 2025

01:51:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28