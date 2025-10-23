Peste 8.400 de dosare, aprobate în Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice. AFM a publicat lista beneficiarilor

Stiri actuale
23-10-2025 | 15:53
rabla

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat lista celor 8.486 de ecotichete, în valoare totală de peste 107 milioane de lei, aprobate în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice.

autor
Aura Trif

”Administraţia Fondului pentru Mediu a publicat astăzi, 23 octombrie 2025, în urma şedinţei Comitetului de Avizare, lista care cuprinde 8.486 ecotichete în valoare de 107.708.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice”, anunţă AFM.

După publicarea listei cu dosarele aprobate, AFM actualizează în aplicaţie statusul solicitantului în „beneficiar aprobat pentru finanţare”.

Anunț pentru beneficiari

În termen de 60 de zile de la obţinerea statusului „beneficiar aprobat pentru finanţare“, solicitantul persoană fizică are obligaţia să distrugă şi să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, iar ulterior să încarce documentele în aplicaţia informatică şi să introducă data radierii autovehiculului uzat.

Sesiunea pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice şi autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen încă se derulează, aceasta fiind deschisă până la data de 25.11.2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat.

Citește și
rabla 2025
Noul proces pentru înscrierea în programul Rabla. Anul acesta beneficiarii au trebuit să depună singuri cererile

“Chiar şi într-un context economic complicat, succesul Programului Rabla Auto 2025 demonstrează angajamentul ferm al statului şi al AFM de a investi consecvent în mediu şi în sprijinirea oamenilor. Nu facem un pas înapoi în faţa provocărilor, dimpotrivă: transformăm aceste dificultăţi într-o oportunitate prin care cetăţenii devin parteneri direcţi ai unei politici publice ce urmăreşte reducerea poluării şi tranziţia către un transport mai curat şi mai responsabil”, a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Lista dosarelor aprobate în cadrul acestui program este publicată pe site-ul AFM, la secţiunea aferentă Programului Rabla Auto persoane fizice.

O nouă alarmă de scurgere de gaze în Capitală. Pompierii au făcut verificări după ce au primit o alertă de la un fast-food

Sursa: News.ro

Etichete: masini, rabla, tichete,

Dată publicare: 23-10-2025 15:53

Articol recomandat de sport.ro
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
Citește și...
Șeful Dacia, despre programul Rabla: Vânzările s-au redus de patru ori. „Ne-a încurcat îngrozitor”
Stiri Auto
Șeful Dacia, despre programul Rabla: Vânzările s-au redus de patru ori. „Ne-a încurcat îngrozitor”

Șeful Dacia România, Mihai Bordeanu, a declarat că incertitudinea privind programul Rabla a diminuat vânzările companiei de patru ori.

Noul proces pentru înscrierea în programul Rabla. Anul acesta beneficiarii au trebuit să depună singuri cererile
Stiri actuale
Noul proces pentru înscrierea în programul Rabla. Anul acesta beneficiarii au trebuit să depună singuri cererile

Programul Rabla a început cu dreptul, dar numai pentru mașinile cu motorizare termică. În doar 13 minute s-au epuizat toți banii puși la dispoziția celor care vor vehiculele pe benzină, ori hibride.

Rabla 2025. Bugetul pentru Rabla Clasic s-a epuizat în doar 13 minute de la lansare
Stiri actuale
Rabla 2025. Bugetul pentru Rabla Clasic s-a epuizat în doar 13 minute de la lansare

Peste 9.200 de persoane fizice s-au înscris în Programul Rabla Auto 2025, marţi, în primele 15 minute de la deschiderea sesiunii, anunţă Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

Recomandări
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”
Stiri Politice
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a încercat să explice motivul pentru care Executivul nu a așteptat cele 30 de zile pentru primirea unui aviz al CSM asupra modificării legii pensionării magistraților.

Premierul Ilie Bolojan explică pauza dintre liceu și facultate și durata studiilor sale: „Este verificabil și conform legii”
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan explică pauza dintre liceu și facultate și durata studiilor sale: „Este verificabil și conform legii”

Premierul Ilie Bolojan a făcut joi precizări referitoare la parcursul său educațional, după ce au apărut informații în spațiul public legate de studiile sale.

Proiect: Sumele din conturi nu pot fi poprite dacă sunt mai mici de 3.000 de lei
Stiri actuale
Proiect: Sumele din conturi nu pot fi poprite dacă sunt mai mici de 3.000 de lei

Liderul deputaţilor POT, Anamaria Gavrilă, a depus la Parlament un proiect de lege prin care se instituie un plafon minim de 3.000 de lei care să fie protejat în conturile bancare şi să nu poată fi indisponibilizat prin poprire.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Octombrie 2025

01:45:41

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 23 Octombrie 2025

03:18:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28