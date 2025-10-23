Peste 8.400 de dosare, aprobate în Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice. AFM a publicat lista beneficiarilor

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat lista celor 8.486 de ecotichete, în valoare totală de peste 107 milioane de lei, aprobate în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice.

”Administraţia Fondului pentru Mediu a publicat astăzi, 23 octombrie 2025, în urma şedinţei Comitetului de Avizare, lista care cuprinde 8.486 ecotichete în valoare de 107.708.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice”, anunţă AFM.

După publicarea listei cu dosarele aprobate, AFM actualizează în aplicaţie statusul solicitantului în „beneficiar aprobat pentru finanţare”.

Anunț pentru beneficiari

În termen de 60 de zile de la obţinerea statusului „beneficiar aprobat pentru finanţare“, solicitantul persoană fizică are obligaţia să distrugă şi să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, iar ulterior să încarce documentele în aplicaţia informatică şi să introducă data radierii autovehiculului uzat.

Sesiunea pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice şi autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen încă se derulează, aceasta fiind deschisă până la data de 25.11.2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat.

“Chiar şi într-un context economic complicat, succesul Programului Rabla Auto 2025 demonstrează angajamentul ferm al statului şi al AFM de a investi consecvent în mediu şi în sprijinirea oamenilor. Nu facem un pas înapoi în faţa provocărilor, dimpotrivă: transformăm aceste dificultăţi într-o oportunitate prin care cetăţenii devin parteneri direcţi ai unei politici publice ce urmăreşte reducerea poluării şi tranziţia către un transport mai curat şi mai responsabil”, a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Lista dosarelor aprobate în cadrul acestui program este publicată pe site-ul AFM, la secţiunea aferentă Programului Rabla Auto persoane fizice.

