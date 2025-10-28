Programul Rabla 2025 a primit 45 de milioane de lei în plus pentru mașinile termice şi hibride. Când încep înscrierile

28-10-2025 | 12:00
programul rabla
Inquam Photos / George Călin

Administraţia Fondului pentru Mediu a anunţat, marţi, că suplimentează cu 45 de milioane de lei bugetul pentru autovehiculele noi cu motoare termice şi hibride din Programul Rabla Auto 2025, prin diminuarea fondurilor alocate autovehiculelor electrice.

Solicitanţii se vor putea înscrie în aplicaţia informatică începând de joi, 06 noiembrie, ora 10:00, până la data de 15 decembrie, ora 23:59 sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

AFM informează că, în contextul cererii ridicate pentru achiziţia de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC), motociclete şi autovehicule cu sistem de propulsie hibrid, a decis redirecţionarea a 45 de milioane de lei către această categorie de autovehicule, prin diminuarea bugetului alocat autovehiculelor electrice.

Solicitanţii – persoane fizice se vor putea înscrie în aplicaţia informatică începând de joi, 06 noiembrie, ora 10:00 până la data de 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

De asemenea, rămâne disponibilă înscrierea pentru achiziţionarea autovehiculelor electrice, în limita noului buget disponibil.

dacia
Șeful Dacia, despre programul Rabla: Vânzările s-au redus de patru ori. „Ne-a încurcat îngrozitor”

„Dorim să oferim o nouă şansă celor care nu au reuşit să se înscrie în prima etapă. O parte din fondurile alocate autovehiculelor electrice rămase neutilizate, precum şi sumele rezervate pentru care nu s-au finalizat paşii procedurali conform ghidului de finanţare, vor fi puse la dispoziţie pentru noi înscrieri. Astfel, 45 de milioane de lei sunt transferate către componenta clasică a programului – pentru autovehicule pe benzină sau hibride – pentru ca mai mulţi români să poată beneficia de sprijin pentru achiziţia unei maşini noi, mai puţin poluante”, a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice are un buget total de 200 de milioane de lei, iar fondurile destinate autovehiculelor noi cu combustie internă, motocicletelor şi celor cu sistem de propulsie hibrid s-au epuizat în data de 30 septembrie 2025, în doar 13 minute de la lansare, potrivit News.ro.

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este următoarea:

• 18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
• 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;
• 12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;
• 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Sursa: News.ro

masini, programul rabla

Dată publicare: 28-10-2025 12:00

