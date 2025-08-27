Un tablou celebru furat de naziști a reapărut după peste 80 de ani în Argentina. A fost descoperit într-un anunț de vânzare

O pictură italiană de mare valoare, confiscată de nazişti de la un comerciant de artă evreu din Amsterdam, a fost descoperită pe site-ul unei agenţii imobiliare care vinde o casă în Argentina, la mai bine de 80 de ani după ce a fost sustrasă.

O fotografie arată „Portretul unei doamne" de Giuseppe Ghislandi expus deasupra unei canapele într-o proprietate din apropierea Buenos Aires, care a aparţinut odinioară unui înalt oficial nazist care s-a mutat în America de Sud după cel de-al Doilea Război Mondial.

Tabloul, care figurează într-o bază de date cu opere de artă pierdute în timpul războiului, a fost găsit când casa a fost scoasă la vânzare de fiica oficialului, relatează ziarul olandez AD.

Istoricul colecției Goudstikker

Opera de artă se numără printre sutele de opere furate de la comerciantul de artă Jacques Goudstikker, care a ajutat alţi evrei să fugă în timpul războiului.

Goudstikker a murit într-un accident pe mare, în timp ce fugea din Olanda, şi este înmormântat în Anglia.

Peste 1.100 de opere din colecţia lui Goudstikker au fost cumpărate într-o vânzare forţată organizată de nazişti de rang înalt după moartea sa, printre care şi Reichsmarschall Hermann Göring.

După război, unele dintre lucrări au fost recuperate în Germania şi expuse la Rijkmuseum din Amsterdam, ca parte a colecţiei naţionale olandeze. Singura moştenitoare a lui Goudstikker, nora sa Marei von Saher, a intrat în posesia a 202 de piese în 2006, relatează AD.

Însă un tablou, un portret al contesei Colleoni realizat de portretistul baroc târziu Giuseppe Ghislandi, a rămas dispărut până în prezent.

Ancheta și demersurile pentru recuperare

Ancheta AD a descoperit documente din timpul războiului care sugerează că acesta se afla în posesia lui Friedrich Kadgien, un ofiţer SS şi consilier financiar de rang înalt al lui Göring, care a fugit în Elveţia în 1945, înainte de a se muta în Brazilia, apoi în Argentina, unde a devenit un om de afaceri de succes.

Kadgien - descris ca un „şarpe de cea mai joasă speţă” de anchetatorii americani - a murit în 1979. Un dosar american consultat de AD menţiona, de asemenea, că notele despre Kadgien includeau fraza „Pare să deţină active substanţiale, ar putea fi încă de valoare pentru noi”.

Ziarul a declarat că a încercat timp de mai mulţi ani să discute cu cele două fiice ale fostului nazist din Buenos Aires despre tatăl lor şi operele de artă dispărute, dar fără succes.

Reporterii au avut însă noroc când una dintre fiicele lui Kadgien a scos la vânzare casa care aparţinuse tatălui ei, prin intermediul unei agenţii imobiliare specializate în proprietăţi scumpe din Argentina.

„Nu există niciun motiv să credem că ar putea fi o copie”, au declarat Annelies Kool şi Perry Schrier de la Agenţia pentru Patrimoniu Cultural din Olanda (RCE), care au analizat imaginile pentru AD.

O altă operă de artă furată - o natură moartă florală a pictorului olandez din secolul al XVII-lea Abraham Mignon - a fost, de asemenea, identificată pe una dintre reţelele de socializare ale surorii, relatează AD.

Toate încercările de a vorbi cu surorile de când a fost observată fotografia au eşuat, potrivit AD, una dintre ele declarând pentru ziar: „Nu ştiu ce informaţii doriţi de la mine şi nu ştiu despre ce tablou vorbiţi”.

Avocaţii moştenitorilor lui Goudstikker au declarat că vor depune toate eforturile pentru a recupera tabloul.

„Familia mea îşi propune să recupereze fiecare operă de artă furată din colecţia lui Jacques şi să îi refacă moştenirea”, a declarat von Saher.

