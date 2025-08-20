Românii nu mai sunt doar turiști în Grecia. Mulți cumpără proprietăți și le dau în chirie. „Este doar începutul”

20-08-2025 | 19:48
Românii au descoperit în ultimii ani investițiile în imobiliare din nordul Greciei. Suntem pe locul trei în topul străinilor care cumpără proprietăți acolo după bulgari și sârbi.

Ana Maria Barbu,  Doina Plăcintă

Majoritatea se orientează spre vile și apartamente noi pentru a le închiria turiștilor. Însă mai sunt și din cei care vor să stea  la pensie - pe malul Mediteranei.

Alina Geantă are două apartamente în Kavala, localitate aflată în nordul Greciei la opt ore de mers cu mașina din București, pe ultimul l-a luat anul trecut.

Alina Geantă, cumpărător Grecia: „Apartamentele sunt ambele mari, 100 mp-120 mp. Bugetul alocat a fost aproximativ același pentru un apartament în România”.

Mihaela Baidoc deține în schimb în Zakynthos cinci proprietăți pe care le închiriază turiștilor. Profitând de experiența dobândită, i-a ajutat pe opt români să cumpere case pe insulă.

Mihaela Baidoc, proprietara unor vile în Zakynthos: „Unii se gândesc pentru business, dar unii se gândesc și pentru a avea o proprietate pentru vacanțele proprii”.

Sute de români au procedat la fel. În zona Halkidiki, 50% dintre tranzacțiile imobiliare făcute în ultimii ani au cumpărători străini, iar românii sunt printre cei mai activi investitori, mai ales după intrarea în Schengen.

Nikos Manomenidis, Asociația Agenților Imobiliari Certificați din Grecia: „Primii sunt bulgarii, poate sârbii pe locul doi și românii pe locul trei. Este doar începutul pentru că abia anul asta s-au deschis granițele, deci presupun că în următorii ani, oamenii vor veni și mai mulți."

Daniel Pînzaru, reprezentant agenție imobiliară: „70% dintre cumpărători fac această achiziție cu gândul la viitor, evident din rațiuni investiționale. Prețurile sunt în creștere, cererea este uriașă."

Acum, prețurile sunt similare celor din țară, iar legislația din Grecia protejează cumpărătorul. În cazul construcțiilor noi, cei care cumpără devin proprietari pe fundație, atunci când au plătit un avans de 20%. Iar dacă dezvoltatorul are probleme, pot continua lucrările cu alt executant.

Adela Minae, reprezentant agenție imobiliară Grecia: „Preferă construcții noi. Este o foarte bună oportunitate de investiție pentru că acele proprietăți le pot folosi, dar le și pot închiria."

Potrivit agenților, majoritatea clienților români au între 40 și 55 de ani și se bucură de stabilitate financiară. Unii se apropie de pensionare și vor să-și petreacă bătrânețea în Grecia.

