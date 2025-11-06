Schema de îmbogățire rapidă din Energie. Cum au umflat tariful firmele din grupul „X”

06-11-2025 | 09:15
oameni pe strada
Shutterstock

Polițiștii au descins joi dimineață la sediile mai multor firme având ca obiect de activitate comercializarea și furnizarea energiei electrice din București, în cadrul operațiunii „Jupiter 4”.

autor
Lorena Mihăilă

Sunt vizate opt locații, inclusiv sediile a patru societăți comerciale din domeniul energiei electrice și locuințele unor persoane fizice implicate în activitatea acestora, se arată într-un comunicat de presă.

Decontări de la stat de peste 520 de milioane de lei

Anchetatorii susțin că, în perioada aprilie – august 2022, firmele dintr-un așa-numit „grup X” ar fi creat un mecanism complex prin care au crescut artificial prețul energiei electrice pentru a obține sume mult mai mari de la bugetul de stat, prin schema de compensare prevăzută de O.U.G. nr. 27/2022.

Companiile vizate – X.E. S.A., E.M. S.R.L., S. S.R.L. și L.E. S.R.L. – ar fi tranzacționat energia între ele la prețuri succesiv crescătoare, fără justificare economică reală. Energia cumpărată la prețuri de circa 400–500 lei/MWh ar fi fost revândută în interiorul grupului la peste 1.000 de lei/MWh.

Calorifere
Schimbare a modului de calcul al energiei termice la bloc. Noul regulament publicat de ANRE - Proiect

„Pentru a beneficia la maximum de acest mecanism, societățile au căutat să crească artificial prețul mediu de achiziție pe care îl raportau autorităților. Astfel, S.C. E. M. și S.C. S. au achiziționat energie de pe piața pentru ziua următoare (PZU), iar apoi a fost vândută către alte societăți comerciale din grup, la prețuri succesiv crescătoare, creând un circuit de tranzacții intra-grup. În acest sens, X. E. și L. E. jucau rolul de intermediar, preluând energia la prețuri mai mari și revânzând-o mai departe către E. M. și S. contribuind la creșterea prețului mediu raportat”, se mai arată în comunicat.

Tranzacțiile s-au realizat prin contracte negociate direct, scopul fiind creșterea prețului mediu de achiziție pentru E. M. S.R.L. și S. S.R.L., în contextul lipsei unui plafon maximal pentru calculul sumelor decontate de la bugetul statului conform O.U.G. nr. 27/2022.  

În esență, energia circula între firmele grupului la prețuri artificiale, ceea ce le permitea să solicite de la stat sume disproporționat de mari față de costul real suportat.

 Firmele transferau sute de locuri de consum între ele

Procurorii mai spun că firmele au transferat aproape 2.000 de locuri de consum între ele pentru a justifica achiziția unor cantități mari de energie, majorând astfel sumele compensate.

„Cantitățile totale achiziționate de E. M.S.R.L. au fost de 2.560 MWh în luna mai, 15.366 MWh în luna iunie, 47.401 MWh în luna iulie și 62.656 MWh în august, cu preț mediu ponderat crescând de la 975,33 lei/MWh la 2.479,68 lei/MWh; pentru S. S.R.L., cantitățile au fost de 1.107 MWh în luna mai, 40.756 MWh în iunie, 76.441 MWh în iulie și 89.502 MWh în luna august, cu preț mediu ponderat de la 972,52 lei/MWh la 2.479,68 lei/MWh”, se mai arată în comunicat.

În paralel, societățile au crescut rapid portofoliul de clienți, preluând consumatori de la X. E. și raportând un număr mai mare de locuri de consum (CLC). Migrarea clienților a fost strâns legată de mecanismul de compensare: cu cât erau mai mulți clienți și cu cât era mai mare prețul mediu de achiziție, cu atât suma compensată era mai mare.

Această strategie a combinat coordonarea între societăți, creșterea artificială a portofoliului de clienți și utilizarea mecanismului de compensare pentru a genera câștiguri rapide.  

„În concluzie, activitatea grupului „X” între lunile aprilie și august 2022 reprezintă un exemplu de manipulare a pieței și a mecanismelor de compensare, prin tranzacții intragrup și creșterea artificială a prețului energiei, toate în scopul maximizării profiturilor pe seama bugetului de stat”, mai arată comunicatul.

Noi percheziții de amploare în operațiunea „Jupiter”. Mascații au descins în 300 de locații. Peste 43 mil. euro prejudiciu

O gaură neagră supermasivă a înghițit o stea uriașă. Erupția a fost de 10 trilioane de ori mai luminoasă decât Soarele
Stiri Stiinta
O gaură neagră supermasivă a înghițit o stea uriașă. Erupția a fost de 10 trilioane de ori mai luminoasă decât Soarele

Oamenii de ştiinţă au înregistrat cea mai mare degajare de energie observată vreodată în spaţiu emanând dinspre o gaură neagră supermasivă.

Schimbare a modului de calcul al energiei termice la bloc. Noul regulament publicat de ANRE - Proiect
Stiri Economice
Schimbare a modului de calcul al energiei termice la bloc. Noul regulament publicat de ANRE - Proiect

Repartizarea consumului de energie termică în blocurile unde agentul termic este distribuit pe orizontală se va face conform unui nou algoritm, prevăzut într-un proiect de regulament publicat de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE).

(P) Inspirație pentru o manichiură de Halloween care atrage toate privirile
Advertoriale
(P) Inspirație pentru o manichiură de Halloween care atrage toate privirile

Fiecare toamnă aduce o energie aparte, dar sfârșitul lui octombrie are ceva unic. Este perioada în care contrastele ies la suprafață, iar stilul devine o formă de joacă — între lumină și umbră, între eleganță și excentric.  

Cât va achita în plus la factură un român care consumă 200 de kilowați-oră pe lună, după scumpirea de la 1 noiembrie
Stiri actuale
Cât va achita în plus la factură un român care consumă 200 de kilowați-oră pe lună, după scumpirea de la 1 noiembrie

De astăzi încolo vom plăti ceva mai mult pentru energie, după ce taxa de cogenerare, introdusă inițial pentru a sprijini construcția de centrale eficiente, a fost din nou majorată cu 62%.

Ajutor pentru căldură pentru persoanele vulnerabile. Suplimentul pentru energie se acordă tot anul
Stiri actuale
Ajutor pentru căldură pentru persoanele vulnerabile. Suplimentul pentru energie se acordă tot anul

Persoanele aflate în situaţii vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de ajutorul la încălzire şi de suplimentul pentru energie.

Reuniune NATO importantă la București. Mark Rutte: „Liderii Alianței au decis să investească 5% din PIB”
Stiri Politice
Reuniune NATO importantă la București. Mark Rutte: „Liderii Alianței au decis să investească 5% din PIB”

Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, şi preşedintele Nicuşor Dan participă, joi dimineaţa, la NATO Industry Forum 2025, care are loc la Bucureşti.

Noi percheziții de amploare în operațiunea „Jupiter”. Mascații au descins în 300 de locații. Peste 43 mil. euro prejudiciu
Stiri actuale
Noi percheziții de amploare în operațiunea „Jupiter”. Mascații au descins în 300 de locații. Peste 43 mil. euro prejudiciu

Operațiunea „Jupiter 4” continuă și joi, pentru cea de-a patra zi. Sunt puse în aplicare peste 300 de mandate de percheziţie domiciliară care vizează destructurarea unor reţele specializate în infracţiuni economico-financiare şi de criminalitate. 

PSD se pregătește pentru congres. Cu o zi înainte își „clarifică” doctrina: Nu mai vrea să fie partid progresist
Stiri Politice
PSD se pregătește pentru congres. Cu o zi înainte își „clarifică” doctrina: Nu mai vrea să fie partid progresist

Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte joi, începând cu ora 17:00, la Vila Lac, pentru a stabili ultimele detalii organizatorice cu privire la congresul de vineri, 7 noiembrie, şi pentru a adopta modificările la Statutul partidului.

