Schema de îmbogățire rapidă din Energie. Cum au umflat tariful firmele din grupul „X”

Polițiștii au descins joi dimineață la sediile mai multor firme având ca obiect de activitate comercializarea și furnizarea energiei electrice din București, în cadrul operațiunii „Jupiter 4”.

Sunt vizate opt locații, inclusiv sediile a patru societăți comerciale din domeniul energiei electrice și locuințele unor persoane fizice implicate în activitatea acestora, se arată într-un comunicat de presă.

Decontări de la stat de peste 520 de milioane de lei

Anchetatorii susțin că, în perioada aprilie – august 2022, firmele dintr-un așa-numit „grup X” ar fi creat un mecanism complex prin care au crescut artificial prețul energiei electrice pentru a obține sume mult mai mari de la bugetul de stat, prin schema de compensare prevăzută de O.U.G. nr. 27/2022.

Companiile vizate – X.E. S.A., E.M. S.R.L., S. S.R.L. și L.E. S.R.L. – ar fi tranzacționat energia între ele la prețuri succesiv crescătoare, fără justificare economică reală. Energia cumpărată la prețuri de circa 400–500 lei/MWh ar fi fost revândută în interiorul grupului la peste 1.000 de lei/MWh.

„Pentru a beneficia la maximum de acest mecanism, societățile au căutat să crească artificial prețul mediu de achiziție pe care îl raportau autorităților. Astfel, S.C. E. M. și S.C. S. au achiziționat energie de pe piața pentru ziua următoare (PZU), iar apoi a fost vândută către alte societăți comerciale din grup, la prețuri succesiv crescătoare, creând un circuit de tranzacții intra-grup. În acest sens, X. E. și L. E. jucau rolul de intermediar, preluând energia la prețuri mai mari și revânzând-o mai departe către E. M. și S. contribuind la creșterea prețului mediu raportat”, se mai arată în comunicat.

Tranzacțiile s-au realizat prin contracte negociate direct, scopul fiind creșterea prețului mediu de achiziție pentru E. M. S.R.L. și S. S.R.L., în contextul lipsei unui plafon maximal pentru calculul sumelor decontate de la bugetul statului conform O.U.G. nr. 27/2022.

În esență, energia circula între firmele grupului la prețuri artificiale, ceea ce le permitea să solicite de la stat sume disproporționat de mari față de costul real suportat.

Firmele transferau sute de locuri de consum între ele

Procurorii mai spun că firmele au transferat aproape 2.000 de locuri de consum între ele pentru a justifica achiziția unor cantități mari de energie, majorând astfel sumele compensate.

„Cantitățile totale achiziționate de E. M.S.R.L. au fost de 2.560 MWh în luna mai, 15.366 MWh în luna iunie, 47.401 MWh în luna iulie și 62.656 MWh în august, cu preț mediu ponderat crescând de la 975,33 lei/MWh la 2.479,68 lei/MWh; pentru S. S.R.L., cantitățile au fost de 1.107 MWh în luna mai, 40.756 MWh în iunie, 76.441 MWh în iulie și 89.502 MWh în luna august, cu preț mediu ponderat de la 972,52 lei/MWh la 2.479,68 lei/MWh”, se mai arată în comunicat.

În paralel, societățile au crescut rapid portofoliul de clienți, preluând consumatori de la X. E. și raportând un număr mai mare de locuri de consum (CLC). Migrarea clienților a fost strâns legată de mecanismul de compensare: cu cât erau mai mulți clienți și cu cât era mai mare prețul mediu de achiziție, cu atât suma compensată era mai mare.

Această strategie a combinat coordonarea între societăți, creșterea artificială a portofoliului de clienți și utilizarea mecanismului de compensare pentru a genera câștiguri rapide.

„În concluzie, activitatea grupului „X” între lunile aprilie și august 2022 reprezintă un exemplu de manipulare a pieței și a mecanismelor de compensare, prin tranzacții intragrup și creșterea artificială a prețului energiei, toate în scopul maximizării profiturilor pe seama bugetului de stat”, mai arată comunicatul.

