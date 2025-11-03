Schimbare a modului de calcul al energiei termice la bloc. Noul regulament publicat de ANRE - Proiect

Repartizarea consumului de energie termică în blocurile unde agentul termic este distribuit pe orizontală se va face conform unui nou algoritm, prevăzut într-un proiect de regulament publicat de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE).

Acesta se aplică imobilelor alimentate cu energie termică de la sistemul centralizat (SACET) sau de la o sursă locală de producere, în condițiile în care fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație are montat un contor individual, iar clădirea este dotată cu contor de branșament, potrivit documentului publicat de ANRE.

Regulamentul se adresează persoanelor juridice avizate de ANRE pentru exploatarea contoarelor individuale de energie termică, asociațiilor de proprietari sau de chiriași, precum și autorităților locale care, potrivit legii, au atribuții în domeniul serviciilor termice.

Printre principiile avute în vedere se numără:



-repartizarea echitabilă a consumurilor și costurilor între locatari;



-protecția consumatorilor din imobilele de tip condominiu;



-utilizarea eficientă a resurselor energetice;



-transparența modului de calcul.

Reguli referitoare la citirea și verificarea contoarelor

Repartizarea consumurilor se face lunar, exclusiv de către prestatori avizați.

Aceștia trebuie să colecteze și să prelucreze datele în baza contractelor încheiate cu asociațiile de proprietari.

Citirea contoarelor se poate face manual sau de la distanță, în funcție de tipul de echipament instalat.

Prestatorii sunt obligați să verifice periodic funcționarea contoarelor, să întocmească rapoarte de verificare și să comunice eventualele defecțiuni sau suspiciuni de neconformitate.

Proprietarii sau reprezentanții condominiilor trebuie să asigure accesul la echipamente pentru citire și control.

În cazul imposibilității de citire, consumurile pot fi estimate pe baza unor formule de calcul prevăzute în regulament.

Regularizările se fac ulterior, după efectuarea citirii reale.

Repartizarea consumurilor comune

Consumul comun de energie termică este determinat ca diferență între consumul total înregistrat de contorul de branșament și suma consumurilor individuale.

Repartizarea acestor costuri se face proporțional cu cota-parte indiviză a fiecărui apartament sau spațiu din imobil, indiferent dacă este sau nu conectat la sistemul de alimentare.

Obligații pentru prestatori și asociații

Prestatorii trebuie să actualizeze programele de calcul în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a regulamentului și să informeze asociațiile de proprietari cu care au contracte în cel mult 30 de zile de la publicarea actului în Monitorul Oficial.

Asociațiile de proprietari sunt responsabile de transmiterea către prestatori a datelor privind locatarii, suprafețele utile, verificările metrologice și alte informații relevante pentru calculul consumului.

Regulamentul mai stabilește obligația existenței unui contor de energie termică montat la intrarea în instalația interioară de distribuție a agentului termic în condominiile cu sursă locală de producere.

Prestatorii trebuie să răspundă solicitărilor proprietarilor și să pună la dispoziția acestora, la cerere, informațiile privind consumul și repartizarea costurilor, cu respectarea legislației privind protecția datelor personale.

