(P) Inspirație pentru o manichiură de Halloween care atrage toate privirile

Fiecare toamnă aduce o energie aparte, dar sfârșitul lui octombrie are ceva unic. Este perioada în care contrastele ies la suprafață, iar stilul devine o formă de joacă — între lumină și umbră, între eleganță și excentric.

Halloweenul a depășit de mult granițele costumelor și decorurilor tematice; astăzi, tot mai multe femei aleg să-l sărbătorească prin detalii fine, cum ar fi manichiura.

La everin.ro, această sărbătoare capătă o notă sofisticată datorită colecțiilor de geluri color, baze rubber, topuri și accesorii unghii care te ajută să creezi un look îndrăzneț, dar elegant. Manichiura devine un element de expresie, o extensie a personalității tale.

Tentația tonurilor închise

Nuanțele întunecate au revenit în tendințe și sunt perfecte pentru sezonul rece. Negrul rămâne clasicul absolut, dar variantele cu reflexe metalice, accente violet sau bordo intens adaugă profunzime și mister. Gelurile color Everin au o textură densă, pigment puternic și o aplicare uniformă — ideale pentru un efect de acoperire totală în doar două straturi.

O idee de look: combină baza Rubber Cover Nude cu un strat subțire de gel Deep Black, iar pe una dintre unghii adaugă un model cu folie argintie sau sclipici pentru contrast. Rezultatul este modern, elegant și ușor de purtat la orice petrecere de Halloween.

Efecte care captează lumina

Dacă vrei ca manichiura să iasă cu adevărat în evidență, explorează textura și strălucirea. Pigmenții metalici, sclipiciul fin sau pudrele aurii pot transforma un design simplu într-unul spectaculos. Poți experimenta cu matrițele metalice pentru unghii ND-152 și ND-216, disponibile în secțiunea de oferte, care adaugă un plus de originalitate și permit combinații nelimitate de modele.

Produsele Everin sunt gândite pentru a fi compatibile între ele, astfel încât poți mixa baze, geluri și topuri fără riscul de a compromite aderența sau rezistența manichiurii.

Subtilitatea detaliilor tematice

Halloweenul nu trebuie să însemne doar modele de dovleci sau lilieci. Un detaliu minimalist – o linie argintie, o pată de culoare contrastantă, un accent geometric – poate avea un impact mult mai rafinat. Folosește foliile de transfer sau sclipiciul pentru a crea accente care prind viață la lumină, dar rămân elegante zi de zi.

Un sfat util: finalizează totul cu un Top Coat Lucios Everin, pentru a sigila designul și a-i oferi strălucire intensă. Formula sa rezistentă asigură un finisaj durabil, ideal pentru zilele aglomerate din sezonul rece.

Răsfăț de toamnă și pregătiri pentru reducerile mari

Pe măsură ce decorurile de Halloween dispar, locul lor e luat de febra cumpărăturilor de noiembrie. Pentru pasionatele de nail art, acesta este momentul perfect pentru a-și reface stocurile sau a testa produse noi.

Pe everin.ro, secțiunea Oferte Speciale este deja actualizată cu produse la reducere — de la baze rubber colorate, la matrițe metalice și geluri profesionale. Este un preambul la campania Black Friday, care începe pe 7 noiembrie 2025, când reducerile vor deveni spectaculoase.

Fie că îți dorești o colecție completă pentru salon sau doar câteva nuanțe noi pentru uz personal, merită să urmărești zilnic pagina de oferte. Stocurile sunt limitate, iar unele dintre cele mai populare produse dispar rapid din coșurile virtuale.

