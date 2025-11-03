(P) Inspirație pentru o manichiură de Halloween care atrage toate privirile

Advertoriale
03-11-2025 | 13:13
p

Fiecare toamnă aduce o energie aparte, dar sfârșitul lui octombrie are ceva unic. Este perioada în care contrastele ies la suprafață, iar stilul devine o formă de joacă — între lumină și umbră, între eleganță și excentric.  

autor
Stirileprotv

Halloweenul a depășit de mult granițele costumelor și decorurilor tematice; astăzi, tot mai multe femei aleg să-l sărbătorească prin detalii fine, cum ar fi manichiura.

La everin.ro, această sărbătoare capătă o notă sofisticată datorită colecțiilor de geluri color, baze rubber, topuri și accesorii unghii care te ajută să creezi un look îndrăzneț, dar elegant. Manichiura devine un element de expresie, o extensie a personalității tale.

Tentația tonurilor închise

Nuanțele întunecate au revenit în tendințe și sunt perfecte pentru sezonul rece. Negrul rămâne clasicul absolut, dar variantele cu reflexe metalice, accente violet sau bordo intens adaugă profunzime și mister. Gelurile color Everin au o textură densă, pigment puternic și o aplicare uniformă — ideale pentru un efect de acoperire totală în doar două straturi.

O idee de look: combină baza Rubber Cover Nude cu un strat subțire de gel Deep Black, iar pe una dintre unghii adaugă un model cu folie argintie sau sclipici pentru contrast. Rezultatul este modern, elegant și ușor de purtat la orice petrecere de Halloween.

Citește și
leroy merlin
(P) Zen Friday la Leroy Merlin: fiecare zi e o zi bună pentru prețuri mici

Efecte care captează lumina

Dacă vrei ca manichiura să iasă cu adevărat în evidență, explorează textura și strălucirea. Pigmenții metalici, sclipiciul fin sau pudrele aurii pot transforma un design simplu într-unul spectaculos. Poți experimenta cu matrițele metalice pentru unghii ND-152 și ND-216, disponibile în secțiunea de oferte, care adaugă un plus de originalitate și permit combinații nelimitate de modele.

Produsele Everin sunt gândite pentru a fi compatibile între ele, astfel încât poți mixa baze, geluri și topuri fără riscul de a compromite aderența sau rezistența manichiurii.

Subtilitatea detaliilor tematice

Halloweenul nu trebuie să însemne doar modele de dovleci sau lilieci. Un detaliu minimalist – o linie argintie, o pată de culoare contrastantă, un accent geometric – poate avea un impact mult mai rafinat. Folosește foliile de transfer sau sclipiciul pentru a crea accente care prind viață la lumină, dar rămân elegante zi de zi.

Un sfat util: finalizează totul cu un Top Coat Lucios Everin, pentru a sigila designul și a-i oferi strălucire intensă. Formula sa rezistentă asigură un finisaj durabil, ideal pentru zilele aglomerate din sezonul rece.

Răsfăț de toamnă și pregătiri pentru reducerile mari

Pe măsură ce decorurile de Halloween dispar, locul lor e luat de febra cumpărăturilor de noiembrie. Pentru pasionatele de nail art, acesta este momentul perfect pentru a-și reface stocurile sau a testa produse noi.

Pe everin.ro, secțiunea Oferte Speciale este deja actualizată cu produse la reducere — de la baze rubber colorate, la matrițe metalice și geluri profesionale. Este un preambul la campania Black Friday, care începe pe 7 noiembrie 2025, când reducerile vor deveni spectaculoase.

Fie că îți dorești o colecție completă pentru salon sau doar câteva nuanțe noi pentru uz personal, merită să urmărești zilnic pagina de oferte. Stocurile sunt limitate, iar unele dintre cele mai populare produse dispar rapid din coșurile virtuale.

Sursa:

Etichete: advertorial,

Dată publicare: 03-11-2025 13:02

Articol recomandat de sport.ro
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Citește și...
(P) Zen Friday la Leroy Merlin: fiecare zi e o zi bună pentru prețuri mici
Advertoriale
(P) Zen Friday la Leroy Merlin: fiecare zi e o zi bună pentru prețuri mici

Într-o lume în care reducerile rapide și cozile lungi par norma, Leroy Merlin propune o altă abordare. Campania Zen Friday invită clienții să descopere prețuri mici în fiecare zi, fără stres și agitație.  

(P) Seria de conferințe „Be Inspired. Make it Happen”, powered by Raiffeisen Bank, a ajuns la Iași
Advertoriale
(P) Seria de conferințe „Be Inspired. Make it Happen”, powered by Raiffeisen Bank, a ajuns la Iași

Pe 29 octombrie, la Hotel Internațional din Iași, antreprenorii și liderii de afaceri din regiune s-au reunit la o nouă ediție a conferinței „Be Inspired. Make it Happen”.  

(P) Cum să previi uscarea mâinilor după fiecare spălare
Advertoriale
(P) Cum să previi uscarea mâinilor după fiecare spălare

Pielea mâinilor este expusă zilnic la apă, săpun și alți factori care pot slăbi bariera naturală de protecție. Rezultatul?

Recomandări
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România
Stiri actuale
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România

România atrage investiții de sute de milioane de euro în industria de apărare. La Palatul Victoria, Premierul Ilie Bolojan a semnat un contract de cooperare cu una dintre cele mai mari companii din domeniul apărării - Rheinmetall din Germania.

„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse
Stiri Justitie
„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse

Politiștii și procurorii au făcut luni dimineață 78 de percheziții în mai multe județe din țară în dosare care vizează contrabanda, evaziunea fiscală, delapidarea, înșelăciunea și alte infracțiuni.  

Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL
Stiri Politice
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL

Un sondaj realizat de Novel Research în perioada 24-31 octombrie 2025, la comanda PNL, arată o competiție strânsă pentru Primăria București. Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) au peste 24% în intenția de vot.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Noiembrie 2025

47:23

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 22

43:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28