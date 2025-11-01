Ajutor pentru căldură pentru persoanele vulnerabile. Suplimentul pentru energie se acordă tot anul

Persoanele aflate în situaţii vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de ajutorul la încălzire şi de suplimentul pentru energie.

Sprijinul financiar va fi acordat pe toată durata sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2025 - 31 martie 2026, în cazul ajutorului pentru încălzire, sau pe parcursul întregului an, în cazul suplimentului pentru energie, a anunţat sâmbătă Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).

Ajutorul pentru încălzire aferent sezonului rece 2025-2026, precum şi suplimentul pentru energie pot fi solicitate începând cu luna octombrie, în conformitate cu Legea nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Consumatorii vulnerabili beneficiază de sprijin

Consumatorii vulnerabili pot beneficia de ajutor pentru încălzire, care acoperă total sau parţial costurile cu încălzirea locuinţei în perioada 1 noiembrie 2025 - 31 martie 2026, şi suplimentul pentru energie, acordat lunar, pe tot parcursul anului.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei este acordat în baza dispoziţiei primarului şi se adresează familiilor sau persoanelor singure fără alte bunuri ori proprietăţi, conform cererii, care au venit mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană pentru familie sau până la 2.053 lei pentru persoana singură.

„Ca şi în anii anteriori, cererea-declaraţie pe propria răspundere se completează şi se depune la primăria primăria localităţii pe raza căreia se află locuinţa solicitantului. Formularele pot fi obţinute de la sediul şi site-ul primăriei sau de pe site-ul agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială / al municipiului Bucureşti", precizează sursa citată.

ANPIS efectuează plăţile prin agenţiile teritoriale

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială va efectua plăţile pentru acest beneficiu social prin intermediul agenţiilor teritoriale, începând cu luna decembrie 2025.

Pentru sezonul rece trecut, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), prin agenţiile teritoriale, a efectuat plata a 2 milioane de ajutoare şi suplimente, aferente tuturor surselor de încălzire utilizate de populaţie - energie termică, gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri - însumând aproximativ 1,03 miliarde lei. Cele mai multe ajutoare şi suplimente au fost acordate pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri (peste 1,5 milioane ajutoare, aproximativ 911 milioane lei), urmate de gaze naturale (peste 160.000 ajutoare, aproximativ 35 milioane lei), energie electrică (peste 270.000 ajutoare, aproximativ 76 milioane lei), energie termică (aproximativ 38.000 ajutoare, aproximativ 10 milioane lei).

Pe ultimele patru sezoane reci (2021-2024), numărul total de ajutoare şi suplimente plătite, conform Legii nr. 226/2021, a depăşit 6,7 milioane, iar suma totală acordată s-a ridicat la aproximativ 3,67 miliarde lei.

