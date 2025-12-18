O sută de euro pentru un Picasso evaluat la aproape un milion de euro. Tabloul semnat de marele artist, scos la tombolă

18-12-2025 | 12:18
Tablou Picasso
1picasso100euros.com

Cu 100 de euro, oricine poate intra în cursa pentru a câștiga un tablou de Pablo Picasso. Opera de artă, evaluată la aproximativ un milion de dolari, e pusă la bătaie în cadrul unei tombole caritabile dedicate cercetării bolii Alzheimer.

Paul Dimulescu

Este vorba despre „Tête de femme” („Cap de femeie”), un portret realizat în 1941, într-o perioadă extrem de dificilă din viața artistului spaniol.

Lucrarea e dominată de tonuri de negru și gri și reflectă starea de neliniște a lui Picasso, aflat atunci în plin proces de despărțire de prima sa soție, Olga Khokhlova.

Potrivit nepotului său, Olivier Picasso, tabloul a fost pictat cel mai probabil în același atelier parizian în care a luat naștere și mult mai celebra pictură „Guernica”.

Tombola este organizată de Fundația pentru Cercetarea Alzheimer, o organizație franceză care speră să vândă 120.000 de bilete, fiecare la prețul de 100 de euro.

În cazul unui succes, inițiativa ar putea strânge câteva milioane de euro pentru finanțarea cercetării unei boli care, în prezent, nu are leac.

Contravaloarea operei, aproximativ un milion de euro, va fi plătită galeriei care deține tabloul.

Este a treia ediție a tombolei internaționale care pune în joc o lucrare semnată de Pablo Picasso, după cele din 2013 și 2020.

Iar tragerea la sorți va avea loc pe 14 aprilie 2026, la Paris.

Sursa: Pro TV

