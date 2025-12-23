Un nou caz șocant de violență domestică. Un bărbat și-a ucis iubita în bătaie, apoi a sunat la 112

Stiri Socante
23-12-2025 | 13:25
Un nou caz de violență domestică șochează. Un individ de 30 de ani și-a ucis în bătaie iubita, o femeie din județul Olt. Bărbatul a fost reținut pentru omor.

Gigi Ciuncanu,  Liliana Curea

Cel care a sunat la 112 a fost chiar bărbatul, care a anunțat că victima „nu mai respiră”. Apelul, însă, a fost efectuat la câteva ore după agresiune.

Individul, care era băut, a început să îi reproșeze partenerei sale gesturi de infidelitate, pe care femeia le-a negat. Scos din sărite de răspunsul iubitei, bărbatul a început să o lovească fără milă, de mai multe ori, cu pumnii și picioarele.

Deși a văzut că sărmana femeie se afla în stare gravă, individul a apelat numărul special de urgență când nu se mai putea face nimic pentru victimă.

Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, sub acuzația de omor, iar marți va fi prezentat instanței, cu propunere de arestare preventivă. Ancheta urmează să clarifice și dacă femeia ar fi putut rămâne în viață în cazul în care echipajul medical ar fi fost solicitat prin 112 imediat după producerea agresiunii.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 23-12-2025 13:07

