Cum a supraviețuit fetița de șase ani care a căzut din telescaun pe pârtia din Sinaia

Schiorii care se aflau dimineață pe pârtia Valea Soarelui, aflată la Cota 2000, în Sinaia, au avut parte de scene de coșmar. O fată de 6 ani a căzut din telescaun, de la aproape 8 metri înălțime, pe zăpadă.

Echipamentul de protecție și schiurile care i s-au desprins în urma impactului i-au salvat viața.

Cea mică a suferit însă răni care au impus transportul ei de urgență, cu elicopterul SMURD, la un spital din Târgu Mureș.

Un elicopter SMURD a aterizat direct pe zăpadă - la Cota 1400, în Sinaia - ca să o preia pe fata de 6 ani rănită. Toată lumea s-a temut că leziunile suferite în urma căzăturii sunt severe.

Cea mică era pe pârtia Valea Soarelui când s-a petrecut accidentul. Făcea parte dintr-un grup de șapte copii - însoțiți de un instructor de schi. Se antrenau pentru un concurs și urma ultima coborâre de pe versant.

Fetiță a urcat într-un telescaun cu 4 locuri alaturi de o colegă și de un turist. Ea a stat la margine. Deși bara de protecție era trasă, copila a căzut de la aproape 8 metri înălțime, pe zăpadă.

Cel mai probabil, fetița a alunecat pe sub bara de protecție într-un moment de neatenție iar asta înseamnă că în acel moment nu s-ar fi ținut efectiv cu mâinile de aceasta bară sau nu a mai apucat să se prindă și a căzut în gol.

Zăpada moale a atenuat căderea fetiței

Mai mulți schiori s-au oprit imediat în zonă. Cineva a alertat Salvamontul și primele echipe de intervenție au ajuns la patru minute după apel.

"S-a sesizat o alarmă, am auzit în stațiile lor că un copil ar atârna un copil din telescaun. Instalațiile s-au oprit, nu am văzut-o căzând, noi pe la jumătatea traseului am văzut un copil întins pe jos și persoane îi ziceau să nu se miște până când vin salvamontiștii”.

Nae Cojan, șef Salvamont Sinaia: "Era speriată, se pare a avut un traumatism la coloană, am imobilizat-o în saltea. Sigur a alunecat. Știu că bara era pusă pentru că scaunul când pleacă din stație se pune automat, nu trebuie neapărat să o pui tu".

Zăpada moale a atenuat căderea fetiței și asta a fost marea ei șansă, spun salvatorii pentru că în alte condiții situația ar fi fost mult mai gravă. În plus, era echipată corespunzător și avea cască.

O anchetă urmează să stabilească acum cum a fost posibil accidentul. Victima nu era prima dată pe pârtie și era obișnuită cu instalația de telescaun.

Oana Preda, director Clubul Sportiv Carpați: "E la grupa de avansați, deci are experiență, nu e că nu știa ce are făcut".

Copila a fost transportată la un spital din Târgu Mureș. Medicii de acolo au transmis că starea ei este stabilă.