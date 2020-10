Concurs inedit de întrecut telescaunul, în Parâng. Tibi Ușeriu a dat startul

Provocare inedită în Parâng. 200 de sportivi şi iubitori de mişcare au ajuns astăzi lângă Petroşani, şi au încercat să îşi depăşească limitele şi să ajungă în vârful muntelui înaintea telescaunului.

În această cursă nebună, unii chiar au ieşit învingători şi au bătut maşinăria cu aproape 4 minute.

Startul a fost dat de celebrul ultramaratonist Tibi Ușeriu. Din cauza restricţiilor sanitare, organizatorii au limitat numărul participanţilor la 200. Mulţi au avut emoţii înainte de plecare, dar și-au făcut chiar strategii să întreacă telescaunul.

Concurent: „Pare foarte dificil, foarte abrupt, nu știu dacă trebuie urcat la deal sau în zigzag, dar dacă e la deal e greu”

Reporter: Nu te descurajează?

Concurent: „Nu”.

Concurentă: „Prima şi ultima parte e greu, dar la ultima ai picioarele deja amorţite”

Reporter: Ți-ai îmbunătăţit timpul?

Concurentă: „Da, câte 2 minute, deci peste vreo 5 ani o să câştig”.

Traseul a avut o lungime de 2 km şi jumătate, cu o diferenţă de nivel de 615 metri. Distanţa este parcursă de telescaun în 25 de minute. Iar primul concurent care a ajuns în vârf este un fost sportiv de la Clubul Steaua, obişnuit cu astfel de competiţii dificile.



Concurent: „Am scos 21.20, nu ştiu exact, pe ceas am 21.24, sunt mulţumit, dacă grăbeam pasul băteam şi pasul”

Reporter: Vii la anul?

Concurent: „Vin, anul ăsta nu au fost curse multe”.

„A fost infernal, timpul, nu am idee asupra cronometrului, am tras de mine cât am putut, am ajuns la finish” spune un alt concurent care a trecut linia de sosire.

Concurentă: „Felicitări pentru tot, concurenţilor şi organizatorilor!”

Reporter: Mai ai suflu?

Concurentă: „O să mi revin, felicitări, a fost o cursă super”.

Concurentă: „Este prima oară când particip, eu sunt sportivă de plat, am fost încântată să particip”

Reporter: Dificil?

Concurentă: „Foarte dificil, foarte dificil!”

Reporter: Vă mai băgaţi? –

Concurentă: „Da!”

Tibi Ușeriu: multe concursuri s-au anulat din cauza pandemiei

Tibi Ușeriu: „Se vede că în ţară sunt concursuri tot mai puţine, maratonul Bucureştiului s-a anulat cu câteva ore înainte, şi eu Via Thereza a trebuit s-o anulez că s-a adunat foarte multă lume şi mă bucur că Tomiță şi-a luat inima în dinţi şi tine acest concurs fain”.

Tomiță, organizatorul cursei, este parapantistul Toma Coconea, care se pregăteşte acum pentru a participa anul viitor la a zecea ediţie aniversară a concursului din Alpi.

Toma Coconea – organizator: „Chiar zilele astea când l-am curăţat, am vrut să văd dacă am îmbătrânit pentru a zecea ediţie de la anul, nu bat telescaunul, dar sunt în primii 20, ca să zic aşa”.

La finalul cursei, toţi concurenţii au primit premii şi diplome de participare.