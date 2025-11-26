Scandal în București. Proprietarul unui teren, amendat cu 50.000 euro pentru tăierea ilegală a zeci de copaci, nu s-a oprit

Scandal în sectorul 3 din București. Proprietarul unui teren, amendat cu 50.000 de euro pentru tăierea ilegală a zeci de copaci, nu s-a oprit.

A mai doborât trei arbori, chiar dacă locatarii din zonă sunt revoltați. Jandarmii și poliția locală au intervenit pentru a calma situația. Cel vizat susține că nu are nevoie de aviz pentru tăieri, însă autoritățile atrag atenția că și pe terenurile private, documentul este obligatoriu.

Mai mulți locatari dintr-un bloc din sectorul 3 acuză că arborii din zonă sunt tăiaţi ilegal. A fost nevoie de intervenția jandarmilor și a Poliției Locale pentru a calma situația.

Locatar: „Ne amenință... De o săptămână noi nu mai dormim și la 12 noaptea noi suntem aici. Săptămâna trecută au început de pe la orele 10 dimineața, iar noaptea vin și cară materialul lemnos după ce au fost doborâți.”

Proprietarul terenului susține că nu are nevoie de aviz pentru că terenul este privat, iar una dintre amenzile primite acum câteva săptămâni ar fi fost contestată în instanță şi anulată.

Sorin Tuță, proprietar: „Nu ne trebuie aviz de specialitate de la Primărie.”

Însă oficialii susţin că amenda a fost anulată din motive de procedura. Iar Administratorul Public al Capitalei atrage atenţia că inclusiv proprietarii terenurilor private, trebuie să dețină aviz înainte de a interveni.

Lucian Judele, administrator public al Municipiului București: „Toate tăierile pe care le-ați văzut în dreapta mea de două săptămâni încoace, pe Nicolae Grigorescu 18, nu a fost emis niciun aviz pentru tăiere, igienizare sau toaletare sau orice altceva. Toți arborii au fost tăiați ilegal. Toți cetățenii, toate societățile care vor să taie un arbore pe teritoriul municipiului București au nevoie de un aviz de tăiere.”

Corespondent PROTV: „Acești trei copaci au fost tăiați încă de de dimineață. Am văzut câțiva copii care se jucau în curtea blocului și a fost nevoie ca locatarii să-i convingă pe jandarmi să intervină, pentru că erau în pericol. Crengile acestui copac tăiat au ajuns pe trotuar, iar dacă vreau să ajung la ușa blocului, nu pot să trec pe aici.”

Timp de două săptămâni, proprietarul terenului a primit mai multe amenzi, în valoare totală de 50.000 de euro, pentru 50 de copaci tăiați ilegal. Pentru fiecare copac, amenda este de 1.000 de euro.

Dealtfel, Guvernul a adoptat recent o ordonanță de urgență propusă de ministerul Mediului, care schimbă Codul Silvic. Potrivit proiectului, tăierea, distrugerea sau degradarea fără drept a vegetaţiei forestiere de pe spaţiile verzi cu suprafeţe de peste 500 mp va constitui infracţiune, pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, indiferent dacă terenul se află în domeniul public său privat.

Potrivit Poliției Capitalei, la fața locului era și un echipaj al Poliției Locale a Municipiului București, care nu a intervenit. Așa că a fost sesizat Parchetul pentru neglijență în serviciu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













