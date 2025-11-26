Scandal în București. Proprietarul unui teren, amendat cu 50.000 euro pentru tăierea ilegală a zeci de copaci, nu s-a oprit

26-11-2025 | 09:48
Scandal în sectorul 3 din București. Proprietarul unui teren, amendat cu 50.000 de euro pentru tăierea ilegală a zeci de copaci, nu s-a oprit.

autor
Mădălina Stețco

A mai doborât trei arbori, chiar dacă locatarii din zonă sunt revoltați. Jandarmii și poliția locală au intervenit pentru a calma situația. Cel vizat susține că nu are nevoie de aviz pentru tăieri, însă autoritățile atrag atenția că și pe terenurile private, documentul este obligatoriu.

Mai mulți locatari dintr-un bloc din sectorul 3 acuză că arborii din zonă sunt tăiaţi ilegal. A fost nevoie de intervenția jandarmilor și a Poliției Locale pentru a calma situația.

Locatar: „Ne amenință... De o săptămână noi nu mai dormim și la 12 noaptea noi suntem aici. Săptămâna trecută au început de pe la orele 10 dimineața, iar noaptea vin și cară materialul lemnos după ce au fost doborâți.”

Proprietarul terenului susține că nu are nevoie de aviz pentru că terenul este privat, iar una dintre amenzile primite acum câteva săptămâni ar fi fost contestată în instanță şi anulată.

