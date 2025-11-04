Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

Parchetul General desfășoară marți acțiuni în cadrul operațiunii "Jupiter 4", aplicând 16 mandate de percheziție și 13 de aducere în Maramureș și Bistrița-Năsăud, în două dosare privind tăieri ilegale și furt de arbori.

Implicați ar fi unii angajați de la ocoalele silvice.

De asemenea, în alte două dosare, sunt efectuate cercetări privind tăieri ilegale de arbori la Ocolul Silvic Alpina Borşa şi aria naturală protejată Parcul Natural Munţii Maramureşului.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul IGPR - Direcţia Ordine Publică - Serviciul Protecţia Fondului Forestier şi Piscicol, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul IPJ Maramureş, au pus în executare 8 mandate de percheziţie domiciliară pe raza judeţului Maramureş şi 8 mandate de aducere.

Activităţile se desfăşoară într-un dosar penal privind infracţiuni de furt de arbori, tăiere fără drept de arbori, transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoţite de avizul de însoţire a materialelor lemnoase sau fără provenienţă legală, folosirea fără drept sau cu nerespectarea reglementărilor specifice a dispozitivului special de marcat, introducerea, modificarea sau ştergerea datelor informatice în sistemul informaţional integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, fals intelectual, omisiunea sesizării, sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri, răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei, cauzându-se un prejudiciu de aproximativ 71.000 lei.

În fapt, s-a reţinut că, în cursul lunilor mai şi iulie 2025, mai multe persoane, cu complicitatea personalului silvic din cadrul Ocolului Silvic Alpina Borşa RA, au tăiat, fără drept, şi au sustras mai mulţi arbori din fondul forestier naţional administrat de Ocolul Silvic Plaiurile Heniului RA, suprafaţa în cauză fiind parte din Parcul Naţional Munţii Rodnei - zonă de protecţie integrală, în care sunt interzise orice fel de tăieri sau intervenţii antropice.

Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

Într-o altă cauză, sunt efectuate 4 percheziţii în judeţul Bistriţa-Năsăud, într-un dosar ce vizează infracţiuni de folosirea dispozitivelor speciale de marcat fără drept sau cu nerespectarea reglementărilor specifice în vigoare, tăiere fără drept de arbori, furt de arbori, fals informatic, deţinerea în depozite de către operatorul economic sau comerciant a unui volum total de materiale lemnoase pentru care diferenţa în plus sau în minus dintre volumul stocului fizic şi volumul stocului scriptic, înregistrat în sistemul informaţional integrat pentru păduri, depăşeşte 20% raportat la stocul scriptic, dar nu mai puţin de 10 metri cubi, la momentul constatării faptei, fals intelectual, complicitate la fals intelectual, uz de fals, ruperea de sigilii şi omisiunea sesizării, cu un prejudiciu de aproximativ 300.000 lei.

Din actele dosarului a rezultat că, în perioada august 2024 - octombrie 2025, cinci persoane fizice şi trei firme (operatori economici cu obiect de activitate în exploatarea, depozitarea, prelucrarea şi comercializarea de materiale lemnoase), împreună cu angajaţi din cadrul Ocolului Silvic Maieru RA, au tăiat, fără drept, şi sustras material lemnos de pe raza judeţului Bistriţa - Năsăud.

Într-un alt dosar, procurorii de la Parchetul General şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IPJ Maramureş - Serviciul de Ordine Publică - Biroul pentru Protecţia Fondului Forestier şi Piscicol au efectuat acte de urmărire penală într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori şi furt de arbori în formă continuată, respectiv complicitate şi instigare la aceste infracţiuni.

În fapt, s-a reţinut că, în cursul anului 2018, administratorul unei întreprinderi individuale i-ar fi determinat pe angajaţii săi să taie în mod nelegal 1.665 de arbori nemarcaţi din specia răşinoase, în volum total de 1107,859 mc, în valoare de 319.900 lei, din fondul forestier naţional proprietatea Primăriei Borşa, creând astfel un prejudiciu total de 543.830 lei (sumă din care 223.930 lei reprezintă valoarea funcţiilor pădurii nerealizate).

De asemenea, administratorul întreprinderii individuale, cu ajutorul angajaţilor săi, a sustras o parte din arborii tăiaţi nelegal, în volum total de 874,92 mc. În mod concret, la fiecare transport efectuat, pe lângă materialul lemnos tăiat legal, se transporta şi materialul lemnos tăiat ilegal, iar cantitatea de material lemnos menţionată în fiecare aviz ca fiind transportată era mai mică decât cea transportată în mod real.

Din cercetări a reieşit că persoanele menţionate ar fi fost încurajate în continuarea activităţii infracţionale de pasivitatea angajaţilor Ocolului Silvic Alpina Borşa, care, deşi au constatat tăierile ilegale, nu au solicitat oprirea activităţii infracţionale şi nu au luat măsurile legale care se impuneau, iar prejudiciul produs astfel este de 225.325 lei.

Infracţiunile au fost săvârşite în contextul existenţei a două autorizaţii de exploatare contractate de întreprinderea individuală. Fondul forestier naţional proprietatea Primăriei Borşa, situat în Cantonul silvic nr. 5 Şesuri, făcea parte în perioada ianuarie - octombrie 2018 din aria naturală protejată de interes naţional Parcul Natural Munţii Maramureşului.

Într-o altă cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori şi transport de material lemnos, în volum de peste 10 metri cubi, neînsoţit de documente specifice în formă continuată, respectiv complicitate şi instigare la aceste infracţiuni.

În fapt, s-a reţinut că, în perioada 22.02.2022 - 19.06.2022, reprezentanţii şi angajaţii unei societăţi comerciale au tăiat şi sustras fără drept 4.006 arbori de diferite specii, ce nu prezentau amprenta vreunui dispozitiv silvic de marcat, pentru realizarea unui drum de tractor construit ilegal.

Transporturile de material lemnos sustras erau efectuate fără documente justificative, angajaţii acţionând astfel la solicitarea administratorului societăţii menţionate şi cu încurajarea altui angajat al aceleiaşi societăţi, care verifica constant lucrările efectuate de angajaţi şi îi asigura că activitatea acestora nu va fi sancţionată legal.

Prejudiciu de aproape jumătate de milion de lei

Până în prezent, valoarea prejudiciului total cauzat este estimată la 493.471 lei, din care 290.277 lei reprezintă valoarea pagubei, iar suma de 203.194 lei reprezintă valoarea funcţiilor nerealizate ale pădurilor. Infracţiunile au fost săvârşite în contextul existenţei unei autorizaţii de exploatare contractată de societatea comercială menţionată.

Terenul cu vegetaţie forestieră respectiv făcea parte în anul 2022 din aria naturală protejată de interes naţional Parcul Natural Munţii Maramureşului.

