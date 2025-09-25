O mare reprezentanță RAR, paralizată din cauza unei avarii „majore” la rețeaua electrică. Decizia conducerii

Activitatea RAR Cluj este blocată, joi după amiază, după o avarie majoră a rețelei electrice. Angajații își vor prelungi programul pentru a onora toate programările.

Registrul Auto Român (RAR) Cluj anunță perturbări în activitate din cauza unor avarii majore la rețeaua electrică din zona sediului. Ca urmare, programările nu pot fi onorate momentan, însă toți clienții programați pentru ziua respectivă vor parcurge procedurile solicitate, iar angajații își vor prelungi programul pentru a remedia efectele neplăcute, precizează instituția într-un comunicat preluat de Agerpres.

RAR Cluj estimează ca activitatea să revină la normal în jurul orei 13:00. RAR își cere scuze clienților pentru situația care este independentă de voința instituției.

